O fim do segundo intercalar:
cientistas redefiniram a forma como o mundo mede o tempo
Cientistas aprovaram o fim dos segundos intercalares, ajuste feito nos relógios do mundo todo desde a década de 1970 para acompanhar a rotação da Terra.
Cientistas aprovaram o fim dos segundos intercalares, ajuste feito nos relógios do mundo todo desde a década de 1970 para acompanhar a rotação da Terra.
A forma como medimos o tempo é uma construção humana. O padrão mundial é o UTC, ou Tempo Universal Coordenado, que sincroniza relógios e define os fusos horários.
A forma como medimos o tempo é uma construção humana. O padrão mundial é o UTC, ou Tempo Universal Coordenado, que sincroniza relógios e define os fusos horários.
Até meados do século 20, um segundo era uma fração da rotação da Terra. Com os relógios atômicos, isso mudou: desde 1967, ele equivale a 9.192.631.770 vibrações do átomo de césio.
Até meados do século 20, um segundo era uma fração da rotação da Terra. Com os relógios atômicos, isso mudou: desde 1967, ele equivale a 9.192.631.770 vibrações do átomo de césio.
O problema é que a rotação da Terra oscila de forma difícil de prever. Ela é influenciada por marés, ventos, correntes oceânicas e pelo movimento do núcleo líquido do planeta.
O problema é que a rotação da Terra oscila de forma difícil de prever. Ela é influenciada por marés, ventos, correntes oceânicas e pelo movimento do núcleo líquido do planeta.
Para conciliar o tempo astronômico e o dos relógios, o UTC acrescenta um segundo extra quando a diferença cresce: é o segundo intercalar. Desde 1972, foram adicionados 27.
Para conciliar o tempo astronômico e o dos relógios, o UTC acrescenta um segundo extra quando a diferença cresce: é o segundo intercalar. Desde 1972, foram adicionados 27.
Em meados da década de 2010, a rotação da Terra começou a acelerar. Cientistas previram a necessidade de um “segundo intercalar negativo”, que poderia causar caos na infraestrutura digital.
Em meados da década de 2010, a rotação da Terra começou a acelerar. Cientistas previram a necessidade de um “segundo intercalar negativo”, que poderia causar caos na infraestrutura digital.
Mexer nos relógios já causou problemas. Em 2012, um segundo intercalar travou servidores como os do Reddit e do LinkedIn, que não lidaram com um minuto de 61 segundos. Voos atrasaram.
Mexer nos relógios já causou problemas. Em 2012, um segundo intercalar travou servidores como os do Reddit e do LinkedIn, que não lidaram com um minuto de 61 segundos. Voos atrasaram.
A decisão foi aprovada por maioria, com representantes de 69 países, em uma conferência na França. Ela passa a valer em 20 de maio de 2027, Dia Mundial da Metrologia.
A decisão foi aprovada por maioria, com representantes de 69 países, em uma conferência na França. Ela passa a valer em 20 de maio de 2027, Dia Mundial da Metrologia.
Relógios e rotação da Terra vão continuar se desalinhando. Mas a correção só será feita quando a diferença chegar a uma hora – o que deve levar mais de mil anos.
Relógios e rotação da Terra vão continuar se desalinhando. Mas a correção só será feita quando a diferença chegar a uma hora – o que deve levar mais de mil anos.
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