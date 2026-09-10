A matéria escura forma 85% de toda a matéria do Universo, mas não emite nem reflete luz. Só sabemos que existe pelo efeito da sua gravidade sobre o que está em volta. A matéria escura forma 85% de toda a matéria do Universo, mas não emite nem reflete luz. Só sabemos que existe pelo efeito da sua gravidade sobre o que está em volta.