Como falar bem em público
No dia, Faça atividades relaxantes, como meditação ou caminhada. Logo antes, recite trava-línguas e faça exercícios de respiração para preparar a dicção. E lembre-se: nervosismo é normal.
No dia, Faça atividades relaxantes, como meditação ou caminhada. Logo antes, recite trava-línguas e faça exercícios de respiração para preparar a dicção. E lembre-se: nervosismo é normal.
Relaxe
Relaxe
Uma fala no mesmo tom, volume e velocidade se torna chata rapidamente. Varie essas características dependendo do que está falando.
Uma fala no mesmo tom, volume e velocidade se torna chata rapidamente. Varie essas características dependendo do que está falando.
Dite o ritmo
Dite o ritmo
Em partes mais complexas, vale a pena apostar na calmaria. No clímax ou em momentos de humor, opte por um volume mais alto e pela rapidez.
Em partes mais complexas, vale a pena apostar na calmaria. No clímax ou em momentos de humor, opte por um volume mais alto e pela rapidez.
Distribua o olhar democraticamente entre os ouvintes – mesmo se forem poucos, como no caso de uma reunião. Isso cria uma proximidade entre os interlocutores e ajuda a manter a atenção.
Distribua o olhar democraticamente entre os ouvintes – mesmo se forem poucos, como no caso de uma reunião. Isso cria uma proximidade entre os interlocutores e ajuda a manter a atenção.
De olho
De olho
A linguagem corporal é quase tão importante quanto a falada. Use seu corpo a seu favor.
A linguagem corporal é quase tão importante quanto a falada. Use seu corpo a seu favor.
Gesticule
Gesticule
Os gestos com os braços podem ajudar a dar a ênfase, enquanto a postura passa o tom de sua mensagem. Se possível, movimente-se um pouco pelo ambiente para quebrar a mesmice.
Os gestos com os braços podem ajudar a dar a ênfase, enquanto a postura passa o tom de sua mensagem. Se possível, movimente-se um pouco pelo ambiente para quebrar a mesmice.
Os recursos devem ser sempre secundários – o protagonista é você e sua fala. Prefira imagens, gráficos, números ou dados isolados e evite textos longos.
Os recursos devem ser sempre secundários – o protagonista é você e sua fala. Prefira imagens, gráficos, números ou dados isolados e evite textos longos.
Material de apoio
Material de apoio
Parece clichê, mas é verdade. Seguir as dicas ajuda, mas não tente montar um personagem – o público vai notar e a fala soará artificial.
Parece clichê, mas é verdade. Seguir as dicas ajuda, mas não tente montar um personagem – o público vai notar e a fala soará artificial.
Seja você mesmo
Seja você mesmo
Se você não é do humor, não force piadinhas. Se preferir ficar sentado, tudo bem. Quanto mais confortável estiver, melhor conseguirá passar sua mensagem.
Se você não é do humor, não force piadinhas. Se preferir ficar sentado, tudo bem. Quanto mais confortável estiver, melhor conseguirá passar sua mensagem.
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