Os gestos com os braços podem ajudar a dar a ênfase, enquanto a postura passa o tom de sua mensagem. Se possível, movimente-se um pouco pelo ambiente para quebrar a mesmice. Os gestos com os braços podem ajudar a dar a ênfase, enquanto a postura passa o tom de sua mensagem. Se possível, movimente-se um pouco pelo ambiente para quebrar a mesmice.