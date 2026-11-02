Dia dos Mortos: a origem e as tradições do feriado mexicano

No México, lembrar parentes e amigos que morreram não é motivo de luto, mas de celebração. É o que se faz em 2 de novembro, no feriado do Día de los Muertos, o Dia dos Mortos. No México, lembrar parentes e amigos que morreram não é motivo de luto, mas de celebração. É o que se faz em 2 de novembro, no feriado do Día de los Muertos, o Dia dos Mortos.