O corpo delas começou a gastar mais energia para produzir calor perto de 22 °C; o deles, perto de 23 °C. Não significa necessariamente que sentiam menos frio, e sim que usavam outras estratégias. O corpo delas começou a gastar mais energia para produzir calor perto de 22 °C; o deles, perto de 23 °C. Não significa necessariamente que sentiam menos frio, e sim que usavam outras estratégias.