É verdade que as mulheres sofrem mais com o ar-condicionado gelado?
Em escritórios, o calor costuma abrir a guerra do ar-condicionado: uns preferem o ar bem gelado, outros só uma leve refrescada. Em geral, o segundo grupo é formado por mulheres.
Em escritórios, o calor costuma abrir a guerra do ar-condicionado: uns preferem o ar bem gelado, outros só uma leve refrescada. Em geral, o segundo grupo é formado por mulheres.
Uma pesquisa de 2007 entrevistou 3.094 pessoas na Finlândia e fez experimentos controlados. As mulheres tenderam a ficar menos satisfeitas com a temperatura dos ambientes do que os homens.
Uma pesquisa de 2007 entrevistou 3.094 pessoas na Finlândia e fez experimentos controlados. As mulheres tenderam a ficar menos satisfeitas com a temperatura dos ambientes do que os homens.
Em média, elas preferiram ambientes mais quentes e relataram desconforto térmico com mais frequência, tanto quando sentiam frio quanto quando sentiam calor.
Em média, elas preferiram ambientes mais quentes e relataram desconforto térmico com mais frequência, tanto quando sentiam frio quanto quando sentiam calor.
Um estudo de 2023 expôs homens e mulheres jovens, saudáveis e magros a temperaturas entre 17 °C e 31 °C, para entender se elas sentem mais frio ou lidam com ele de outro jeito.
Um estudo de 2023 expôs homens e mulheres jovens, saudáveis e magros a temperaturas entre 17 °C e 31 °C, para entender se elas sentem mais frio ou lidam com ele de outro jeito.
O corpo delas começou a gastar mais energia para produzir calor perto de 22 °C; o deles, perto de 23 °C. Não significa necessariamente que sentiam menos frio, e sim que usavam outras estratégias.
O corpo delas começou a gastar mais energia para produzir calor perto de 22 °C; o deles, perto de 23 °C. Não significa necessariamente que sentiam menos frio, e sim que usavam outras estratégias.
Uma revisão de 2025 observou que, em média, mulheres têm menos massa muscular e gastam menos energia em repouso. Como os músculos produzem calor, isso pode significar menos calor para aquecer o corpo.
Uma revisão de 2025 observou que, em média, mulheres têm menos massa muscular e gastam menos energia em repouso. Como os músculos produzem calor, isso pode significar menos calor para aquecer o corpo.
Mas os resultados variam bastante, e alguns estudos não encontram diferença significativa entre os gêneros. Não há uma causa única, e ainda falta medir o peso de cada fator.
Mas os resultados variam bastante, e alguns estudos não encontram diferença significativa entre os gêneros. Não há uma causa única, e ainda falta medir o peso de cada fator.
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