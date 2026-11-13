Entenda por que o buraco na camada de ozônio aumentou em 2026
Na Antártida, o buraco na camada de ozônio atingiu em 2026 o maior tamanho em uma década, segundo relatório da NASA e da NOAA, agência americana de oceanos e atmosfera.
Na Antártida, o buraco na camada de ozônio atingiu em 2026 o maior tamanho em uma década, segundo relatório da NASA e da NOAA, agência americana de oceanos e atmosfera.
Com extensão média de mais do que o dobro do tamanho dos Estados Unidos, é o sétimo maior buraco da série histórica, que reúne 48 anos de monitoramento.
Com extensão média de mais do que o dobro do tamanho dos Estados Unidos, é o sétimo maior buraco da série histórica, que reúne 48 anos de monitoramento.
O pico veio em 18 de setembro, com 27,1 milhões de km². Isso equivale a cerca de 90% do maior buraco já observado, em setembro de 2000.
O pico veio em 18 de setembro, com 27,1 milhões de km². Isso equivale a cerca de 90% do maior buraco já observado, em setembro de 2000.
O agravante de 2026 foi um vórtice polar excepcionalmente forte: um padrão de ventos de alta velocidade que aprisiona ar extremamente frio sobre o Polo Sul.
O agravante de 2026 foi um vórtice polar excepcionalmente forte: um padrão de ventos de alta velocidade que aprisiona ar extremamente frio sobre o Polo Sul.
Esse frio forma nuvens estratosféricas polares. Nelas, o cloro e o bromo liberados de gases como os CFCs, quebrados pela radiação UV, destroem o ozônio.
Esse frio forma nuvens estratosféricas polares. Nelas, o cloro e o bromo liberados de gases como os CFCs, quebrados pela radiação UV, destroem o ozônio.
A camada bloqueia quase toda a radiação UV perigosa do Sol. Mais exposição a ela está ligada a riscos maiores de câncer de pele e catarata e a menos produtividade agrícola.
A camada bloqueia quase toda a radiação UV perigosa do Sol. Mais exposição a ela está ligada a riscos maiores de câncer de pele e catarata e a menos produtividade agrícola.
Mesmo assim, a recuperação segue nos trilhos, segundo NASA e NOAA. Desde o Protocolo de Montreal, de 1987, 99% das substâncias que destroem o ozônio foram eliminadas.
Mesmo assim, a recuperação segue nos trilhos, segundo NASA e NOAA. Desde o Protocolo de Montreal, de 1987, 99% das substâncias que destroem o ozônio foram eliminadas.
Assine a Super