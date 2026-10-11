Para homens e mulheres, as dores ficaram mais intensas antes dos 55 anos, com pico aos 75 ou mais. A mais frequente foi a das costas (cerca de 40%); a facial foi a menor (2%). Para homens e mulheres, as dores ficaram mais intensas antes dos 55 anos, com pico aos 75 ou mais. A mais frequente foi a das costas (cerca de 40%); a facial foi a menor (2%).