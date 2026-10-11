Mulheres sentem mais dor do que homens, diz estudo global
Dentro e fora dos consultórios, não é raro que a dor feminina seja colocada em xeque. Um novo estudo publicado na revista Nature Medicine indica que mulheres de fato sentem mais dor.
Dentro e fora dos consultórios, não é raro que a dor feminina seja colocada em xeque. Um novo estudo publicado na revista Nature Medicine indica que mulheres de fato sentem mais dor.
A dor é a principal causa global de incapacidade. A pesquisa analisou como ela se distribui pelo mundo de acordo com o gênero e a idade.
A dor é a principal causa global de incapacidade. A pesquisa analisou como ela se distribui pelo mundo de acordo com o gênero e a idade.
Os pesquisadores reuniram dados publicados entre 1990 e 2025 sobre mais de 6 milhões de pessoas de 118 países, com idades entre cinco e mais de 100 anos.
Os pesquisadores reuniram dados publicados entre 1990 e 2025 sobre mais de 6 milhões de pessoas de 118 países, com idades entre cinco e mais de 100 anos.
Em 11 regiões do corpo, as dores das mulheres foram maiores que as dos homens. A diferença aparece sobretudo na dor de cabeça, nas dores faciais e na dor abdominal.
Em 11 regiões do corpo, as dores das mulheres foram maiores que as dos homens. A diferença aparece sobretudo na dor de cabeça, nas dores faciais e na dor abdominal.
Para homens e mulheres, as dores ficaram mais intensas antes dos 55 anos, com pico aos 75 ou mais. A mais frequente foi a das costas (cerca de 40%); a facial foi a menor (2%).
Para homens e mulheres, as dores ficaram mais intensas antes dos 55 anos, com pico aos 75 ou mais. A mais frequente foi a das costas (cerca de 40%); a facial foi a menor (2%).
O estudo atribuiu parte das dores ao tabagismo, à obesidade e à baixa renda. Na América do Norte, a obesidade explicou 14,6% dos casos; na Ásia Central e do Sul, 2,7%.
O estudo atribuiu parte das dores ao tabagismo, à obesidade e à baixa renda. Na América do Norte, a obesidade explicou 14,6% dos casos; na Ásia Central e do Sul, 2,7%.
As taxas são de dor autorreferida, e os métodos de medição variam entre os estudos reunidos. Há menos dados sobre crianças e idosos, o que torna essas estimativas menos precisas.
As taxas são de dor autorreferida, e os métodos de medição variam entre os estudos reunidos. Há menos dados sobre crianças e idosos, o que torna essas estimativas menos precisas.
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