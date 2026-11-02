Gene pode explicar o porquê cães de grande porte vivem menos
Na maioria dos mamíferos, os maiores vivem mais. Nos cães, é o contrário: labrador, golden retriever, pastor alemão e rottweiler vivem, em média, dez anos ou menos.
Na maioria dos mamíferos, os maiores vivem mais. Nos cães, é o contrário: labrador, golden retriever, pastor alemão e rottweiler vivem, em média, dez anos ou menos.
Já raças menores podem chegar a viver até 16 anos. Um estudo publicado na Science aponta possíveis culpados por essa diferença: os “genes saltadores”.
Já raças menores podem chegar a viver até 16 anos. Um estudo publicado na Science aponta possíveis culpados por essa diferença: os “genes saltadores”.
Também chamados de transposons, são sequências de DNA que podem se mover de um local para outro no genoma. Nos cães, representam até 31% do material genético.
Também chamados de transposons, são sequências de DNA que podem se mover de um local para outro no genoma. Nos cães, representam até 31% do material genético.
O problema é quando os saltos ficam excessivos e descontrolados: os transposons podem cair em regiões com genes funcionais e gerar mutações.
O problema é quando os saltos ficam excessivos e descontrolados: os transposons podem cair em regiões com genes funcionais e gerar mutações.
Os cientistas usaram a metilação, marcador químico que ajuda a medir a idade biológica, para criar um “relógio” molecular capaz de prever a idade de um cão.
Os cientistas usaram a metilação, marcador químico que ajuda a medir a idade biológica, para criar um “relógio” molecular capaz de prever a idade de um cão.
No DNA de 894 cachorros, as raças grandes perdiam metilação mais rápido. E cães com idade genética maior que a cronológica tinham mais risco de morrer nos dois anos seguintes.
No DNA de 894 cachorros, as raças grandes perdiam metilação mais rápido. E cães com idade genética maior que a cronológica tinham mais risco de morrer nos dois anos seguintes.
Ainda não se sabe se esses padrões de metilação causam o envelhecimento ou se só tornam os genes saltadores mais ativos. Os autores veem o estudo como ponto de partida.
Ainda não se sabe se esses padrões de metilação causam o envelhecimento ou se só tornam os genes saltadores mais ativos. Os autores veem o estudo como ponto de partida.
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