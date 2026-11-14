Humanos tendem a andar no sentido anti-horário. Por quê?
Crianças ou adultos, destros ou canhotos, espanhóis ou japoneses: segundo um estudo publicado na revista
Nature Communications
, as pessoas tendem a virar no sentido anti-horário ao caminhar.
Crianças ou adultos, destros ou canhotos, espanhóis ou japoneses: segundo um estudo publicado na revista
Nature Communications
, as pessoas tendem a virar no sentido anti-horário ao caminhar.
O padrão foi detectado por acaso, na pandemia. Pesquisadores da Universidade de Navarra, na Espanha, estudavam quantas pessoas cabiam em um ambiente mantendo distância segura.
O padrão foi detectado por acaso, na pandemia. Pesquisadores da Universidade de Navarra, na Espanha, estudavam quantas pessoas cabiam em um ambiente mantendo distância segura.
Nas gravações, eles notaram que quem caminhava tendia a virar no sentido anti-horário ao mudar de direção. A preferência apareceu em 32 dos 33 testes.
Nas gravações, eles notaram que quem caminhava tendia a virar no sentido anti-horário ao mudar de direção. A preferência apareceu em 32 dos 33 testes.
Uma hipótese era a mão dominante: destros tendem a virar à esquerda diante de uma parede, por exemplo. Mas, ao caminhar livremente, sem obstáculos, o padrão seguiu se repetindo.
Uma hipótese era a mão dominante: destros tendem a virar à esquerda diante de uma parede, por exemplo. Mas, ao caminhar livremente, sem obstáculos, o padrão seguiu se repetindo.
O viés persistiu em um pátio escolar aberto, com 107 pré-adolescentes, e também quando os participantes caminhavam sozinhos. Não era, portanto, um efeito de grupo.
O viés persistiu em um pátio escolar aberto, com 107 pré-adolescentes, e também quando os participantes caminhavam sozinhos. Não era, portanto, um efeito de grupo.
Nem a cultura explica: no Japão, onde se anda pela esquerda nas calçadas, o resultado se repetiu. E em 52 crianças do jardim de infância, a tendência foi ainda mais forte.
Nem a cultura explica: no Japão, onde se anda pela esquerda nas calçadas, o resultado se repetiu. E em 52 crianças do jardim de infância, a tendência foi ainda mais forte.
A causa ainda é um mistério. Os autores suspeitam de um princípio biológico mais profundo e planejam experimentos individuais para explorar essa dimensão biomecânica.
A causa ainda é um mistério. Os autores suspeitam de um princípio biológico mais profundo e planejam experimentos individuais para explorar essa dimensão biomecânica.
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