Girafas conseguem resolver contas básicas de adição, diz estudo
Girafas conseguem fazer contas? Um novo estudo indica que alguns desses animais conseguem resolver problemas simples de adição.
Girafas conseguem fazer contas? Um novo estudo indica que alguns desses animais conseguem resolver problemas simples de adição.
Pesquisadores da Espanha e da Alemanha testaram quatro girafas do Zoológico de Barcelona usando cenouras como recompensa.
Pesquisadores da Espanha e da Alemanha testaram quatro girafas do Zoológico de Barcelona usando cenouras como recompensa.
Os animais viam recipientes com diferentes quantidades de cenouras. Depois, mais cenouras eram adicionadas. As girafas conseguiam ver quantas cenouras extras eram colocadas, mas não viam o total de vegetais no pote.
Os animais viam recipientes com diferentes quantidades de cenouras. Depois, mais cenouras eram adicionadas. As girafas conseguiam ver quantas cenouras extras eram colocadas, mas não viam o total de vegetais no pote.
A tarefa era escolher o recipiente com mais alimento. Para isso, era preciso lembrar a quantidade inicial e "somar" mentalmente.
A tarefa era escolher o recipiente com mais alimento. Para isso, era preciso lembrar a quantidade inicial e "somar" mentalmente.
Duas das quatro girafas acertaram de forma consistente, sugerindo que realizaram uma operação simples de adição.
Duas das quatro girafas acertaram de forma consistente, sugerindo que realizaram uma operação simples de adição.
Nos testes de subtração e multiplicação, porém, nenhuma das girafas apresentou bom desempenho.
Nos testes de subtração e multiplicação, porém, nenhuma das girafas apresentou bom desempenho.
Os pesquisadores acreditam que algumas girafas podem ter habilidades numéricas mais desenvolvidas do que outras.
Os pesquisadores acreditam que algumas girafas podem ter habilidades numéricas mais desenvolvidas do que outras.
Agora, os cientistas querem entender como essa capacidade evoluiu e qual seu papel na sobrevivência das girafas na natureza.
Agora, os cientistas querem entender como essa capacidade evoluiu e qual seu papel na sobrevivência das girafas na natureza.