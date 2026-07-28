Girafas conseguem resolver contas básicas de adição, diz estudo

Os animais viam recipientes com diferentes quantidades de cenouras. Depois, mais cenouras eram adicionadas. As girafas conseguiam ver quantas cenouras extras eram colocadas, mas não viam o total de vegetais no pote. Os animais viam recipientes com diferentes quantidades de cenouras. Depois, mais cenouras eram adicionadas. As girafas conseguiam ver quantas cenouras extras eram colocadas, mas não viam o total de vegetais no pote.