Nem sempre foi assim. Em 1835, após a Revolta dos Malês, em Salvador, uma lei passou a condenar à morte o escravo que matasse ou ferisse gravemente seu senhor ou alguém da família dele. Nem sempre foi assim. Em 1835, após a Revolta dos Malês, em Salvador, uma lei passou a condenar à morte o escravo que matasse ou ferisse gravemente seu senhor ou alguém da família dele.