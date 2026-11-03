Lei brasileira prevê a pena de morte em apenas uma condição; veja qual
A última execução oficial no Brasil foi em 28 de abril de 1876: Francisco, um homem escravizado, foi enforcado em Pilar, no estado de Alagoas.
A última execução oficial no Brasil foi em 28 de abril de 1876: Francisco, um homem escravizado, foi enforcado em Pilar, no estado de Alagoas.
Com a Constituição de 1891, a pena capital foi abolida para crimes comuns, como homicídio e roubo. Hoje, resta uma única exceção: em caso de guerra declarada.
Com a Constituição de 1891, a pena capital foi abolida para crimes comuns, como homicídio e roubo. Hoje, resta uma única exceção: em caso de guerra declarada.
A exceção está no artigo 5º da Constituição de 1988. A guerra só pode ser declarada pelo presidente em caso de agressão estrangeira, com autorização ou referendo do Congresso.
A exceção está no artigo 5º da Constituição de 1988. A guerra só pode ser declarada pelo presidente em caso de agressão estrangeira, com autorização ou referendo do Congresso.
Nesse cenário, passa a valer o Código de Processo Penal Militar, que prevê execução por fuzilamento para crimes militares graves, como ajudar o inimigo ou fugir em presença dele.
Nesse cenário, passa a valer o Código de Processo Penal Militar, que prevê execução por fuzilamento para crimes militares graves, como ajudar o inimigo ou fugir em presença dele.
Pelo código, o militar condenado é executado com uniforme comum, sem insígnias e de olhos vendados, a menos que recuse a venda. Ele pode receber socorro espiritual.
Pelo código, o militar condenado é executado com uniforme comum, sem insígnias e de olhos vendados, a menos que recuse a venda. Ele pode receber socorro espiritual.
Nem sempre foi assim. Em 1835, após a Revolta dos Malês, em Salvador, uma lei passou a condenar à morte o escravo que matasse ou ferisse gravemente seu senhor ou alguém da família dele.
Nem sempre foi assim. Em 1835, após a Revolta dos Malês, em Salvador, uma lei passou a condenar à morte o escravo que matasse ou ferisse gravemente seu senhor ou alguém da família dele.
Depois de 1876, Dom Pedro II passou a trocar penas de morte por prisão, possivelmente influenciado pelo escrito francês Victor Hugo, crítico da pena de morte e colega do imperador.
Depois de 1876, Dom Pedro II passou a trocar penas de morte por prisão, possivelmente influenciado pelo escrito francês Victor Hugo, crítico da pena de morte e colega do imperador.
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