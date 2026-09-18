Memórias sobrevivem à perda de sinapses, revela estudo
As memórias acontecem a partir das relações de afinidade entre neurônios: gravar uma lembrança aciona um grupo deles, e lembrar depois aciona o mesmo conjunto.
As memórias acontecem a partir das relações de afinidade entre neurônios: gravar uma lembrança aciona um grupo deles, e lembrar depois aciona o mesmo conjunto.
Esse processo ainda não é plenamente compreendido pela ciência, mas sabe-se que ele é coordenado pelo hipocampo, uma estrutura no meio do cérebro.
Esse processo ainda não é plenamente compreendido pela ciência, mas sabe-se que ele é coordenado pelo hipocampo, uma estrutura no meio do cérebro.
Mas, agora, um experimento feito em ratos lançou dúvidas sobre esse modelo. Cientistas japoneses submeteram as cobaias a uma “hibernação artificial”.
Mas, agora, um experimento feito em ratos lançou dúvidas sobre esse modelo. Cientistas japoneses submeteram as cobaias a uma “hibernação artificial”.
Eles injetaram um anestésico nos bichinhos, para que dormissem, e então desligaram os neurônios do hipocampo durante 48 horas.
Eles injetaram um anestésico nos bichinhos, para que dormissem, e então desligaram os neurônios do hipocampo durante 48 horas.
Quase 60% de todas as sinapses do hipocampo – as conexões entre neurônios – foram desfeitas. Isso deveria apagar as memórias.
Quase 60% de todas as sinapses do hipocampo – as conexões entre neurônios – foram desfeitas. Isso deveria apagar as memórias.
Mas não apagou. Ao acordar, os ratos ainda se lembravam de dois treinamentos: atravessar um labirinto e evitar certas áreas.
Mas não apagou. Ao acordar, os ratos ainda se lembravam de dois treinamentos: atravessar um labirinto e evitar certas áreas.
Segundo os cientistas, o resultado pode indicar que as memórias não dependem apenas das conexões entre os neurônios.
Segundo os cientistas, o resultado pode indicar que as memórias não dependem apenas das conexões entre os neurônios.
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