Mercúrio, o menor planeta do Sistema Solar, está encolhendo
O menor planeta do Sistema Solar está ficando ainda menor. É o que indica um novo estudo publicado na revista Geophysical Research Letters.
O menor planeta do Sistema Solar está ficando ainda menor. É o que indica um novo estudo publicado na revista Geophysical Research Letters.
Já se sabia que o interior de Mercúrio vem encolhendo há 4,5 bilhões de anos, à medida que o planeta esfria desde a sua formação.
Já se sabia que o interior de Mercúrio vem encolhendo há 4,5 bilhões de anos, à medida que o planeta esfria desde a sua formação.
O encolhimento deixa marcas na superfície: colinas e cristas chamadas de estruturas de encurtamento. Quanto mais o planeta encolhe, mais delas surgem.
O encolhimento deixa marcas na superfície: colinas e cristas chamadas de estruturas de encurtamento. Quanto mais o planeta encolhe, mais delas surgem.
A surpresa do novo artigo é que muitas dessas cristas passaram despercebidas até agora, escondidas sob crateras e detritos de impacto.
A surpresa do novo artigo é que muitas dessas cristas passaram despercebidas até agora, escondidas sob crateras e detritos de impacto.
A equipe liderada por Gaku Nishiyama, do centro aeroespacial alemão DLR, cruzou dois mapas do planeta feitos com dados da sonda Messenger.
A equipe liderada por Gaku Nishiyama, do centro aeroespacial alemão DLR, cruzou dois mapas do planeta feitos com dados da sonda Messenger.
Levando em conta essa rugosidade, que pode encobrir as cristas, os pesquisadores estimam que Mercúrio encolheu entre 10% e 30% a mais do que se pensava.
Levando em conta essa rugosidade, que pode encobrir as cristas, os pesquisadores estimam que Mercúrio encolheu entre 10% e 30% a mais do que se pensava.
Os autores observam que mesmo esses valores podem estar abaixo da realidade, já que os dados de superfície existentes podem estar incompletos.
Os autores observam que mesmo esses valores podem estar abaixo da realidade, já que os dados de superfície existentes podem estar incompletos.
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