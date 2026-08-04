Além dos mamíferos, outros animais também hibernam?
Quando pensamos em hibernação, logo vêm à mente ursos e morcegos. Mas eles não são os únicos animais que passam meses em estado de torpor.
Quando pensamos em hibernação, logo vêm à mente ursos e morcegos. Mas eles não são os únicos animais que passam meses em estado de torpor.
Na hibernação, mamíferos reduzem drasticamente o metabolismo, os batimentos cardíacos e a respiração para economizar energia no inverno.
Na hibernação, mamíferos reduzem drasticamente o metabolismo, os batimentos cardíacos e a respiração para economizar energia no inverno.
Eles sobrevivem graças à gordura acumulada durante os meses mais quentes, quando há alimento em abundância.
Eles sobrevivem graças à gordura acumulada durante os meses mais quentes, quando há alimento em abundância.
Répteis e anfíbios também entram em um período de baixa atividade. Nesse caso, o nome para descrever o estado de torpor é "brumação".
Répteis e anfíbios também entram em um período de baixa atividade. Nesse caso, o nome para descrever o estado de torpor é "brumação".
Na brumação, o metabolismo diminui, mas o torpor é mais leve. Os animais podem acordar ocasionalmente, por exemplo, para beber água.
Na brumação, o metabolismo diminui, mas o torpor é mais leve. Os animais podem acordar ocasionalmente, por exemplo, para beber água.
Insetos e outros invertebrados têm uma estratégia semelhante chamada diapausa, que ajuda a enfrentar períodos de frio ou escassez.
Insetos e outros invertebrados têm uma estratégia semelhante chamada diapausa, que ajuda a enfrentar períodos de frio ou escassez.
As aves, em geral, não hibernam. Em vez disso, costumam migrar para regiões mais quentes quando o inverno se aproxima.
As aves, em geral, não hibernam. Em vez disso, costumam migrar para regiões mais quentes quando o inverno se aproxima.
Há uma exceção curiosa: o noitibó-de-nuttal, da América do Norte, consegue reduzir o metabolismo e permanecer em torpor por semanas ou até meses.
Há uma exceção curiosa: o
noitibó-de-nuttal,
da América do Norte, consegue reduzir o metabolismo e permanecer em torpor por semanas ou até meses.
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