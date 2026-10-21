Não somos os únicos: primatas também têm “animais de estimação”

Por que adotar? Os pesquisadores suspeitam que a resposta seja a solidão. Como os humanos, esses primatas buscam companhia, seja para a higiene diária ou para se aninhar. Por que adotar? Os pesquisadores suspeitam que a resposta seja a solidão. Como os humanos, esses primatas buscam companhia, seja para a higiene diária ou para se aninhar.