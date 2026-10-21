Não somos os únicos: primatas também têm “animais de estimação”
Um estudo publicado no periódico Primates mostra que macacos e símios também cuidam, trocam afeto e até adotam animais de outras espécies.
Um estudo publicado no periódico Primates mostra que macacos e símios também cuidam, trocam afeto e até adotam animais de outras espécies.
Na natureza, a convivência entre espécies costuma ter um propósito bem definido: defender-se de predadores e facilitar a busca por comida. Esses casos desafiam a regra.
Na natureza, a convivência entre espécies costuma ter um propósito bem definido: defender-se de predadores e facilitar a busca por comida. Esses casos desafiam a regra.
Os pesquisadores vasculharam a literatura científica e consultaram primatologistas. O artigo reúne 427 registros de 88 espécies de primatas interagindo com outros animais.
Os pesquisadores vasculharam a literatura científica e consultaram primatologistas. O artigo reúne 427 registros de 88 espécies de primatas interagindo com outros animais.
Eles se relacionavam com lagartos, aves, cervos, cães e esquilos. As interações mais comuns eram brincadeiras e catação mútua, o hábito de limpar uns aos outros.
Eles se relacionavam com lagartos, aves, cervos, cães e esquilos. As interações mais comuns eram brincadeiras e catação mútua, o hábito de limpar uns aos outros.
Os jovens brincavam mais com outras espécies, e fêmeas adultas tendiam a amamentar animais adotados. Machos adultos foram os únicos indiferentes, às vezes até violentos.
Os jovens brincavam mais com outras espécies, e fêmeas adultas tendiam a amamentar animais adotados. Machos adultos foram os únicos indiferentes, às vezes até violentos.
Por que adotar? Os pesquisadores suspeitam que a resposta seja a solidão. Como os humanos, esses primatas buscam companhia, seja para a higiene diária ou para se aninhar.
Por que adotar? Os pesquisadores suspeitam que a resposta seja a solidão. Como os humanos, esses primatas buscam companhia, seja para a higiene diária ou para se aninhar.
Os autores ressaltam que, entre animais, não há um equivalente exato a “ter um animal de estimação”. O correto seria falar em troca de afeto entre espécies diferentes.
Os autores ressaltam que, entre animais, não há um equivalente exato a “ter um animal de estimação”. O correto seria falar em troca de afeto entre espécies diferentes.
Assine a Super