Ninguém sabe ao certo quem criou a história da Cinderela
A Cinderela da Disney, de 1950, se baseia na versão de Charles Perrault, de 1697. Foi com ele que surgiram a fada madrinha, o baile e a carruagem que vira abóbora.
A Cinderela da Disney, de 1950, se baseia na versão de Charles Perrault, de 1697. Foi com ele que surgiram a fada madrinha, o baile e a carruagem que vira abóbora.
Mas o núcleo da história, com a perda do calçado, a busca do rei e o casamento real, já existia antes de Cristo, no conto egípcio de Rhodopis.
Mas o núcleo da história, com a perda do calçado, a busca do rei e o casamento real, já existia antes de Cristo, no conto egípcio de Rhodopis.
Nele, uma águia rouba as sandálias de Rhodopis e as derruba no colo de um rei, em Mênfis. Impressionado, ele manda procurar a dona por todo o país e se casa com ela.
Nele, uma águia rouba as sandálias de Rhodopis e as derruba no colo de um rei, em Mênfis. Impressionado, ele manda procurar a dona por todo o país e se casa com ela.
O conto foi registrado pelo historiador grego Estrabão, mas ele não era o autor. A história pode ter sido uma tradição oral egípcia ainda mais antiga.
O conto foi registrado pelo historiador grego Estrabão, mas ele não era o autor. A história pode ter sido uma tradição oral egípcia ainda mais antiga.
No século 9, na China, Duan Chengshi registrou a história de Ye Xian: maltratada pela madrasta, ela vai a uma festa, perde um sapato e acaba se casando com o governante.
No século 9, na China, Duan Chengshi registrou a história de Ye Xian: maltratada pela madrasta, ela vai a uma festa, perde um sapato e acaba se casando com o governante.
Na Itália, Giambattista Basile publicou entre 1634 e 1636 uma versão bem diferente. A protagonista, Zezolla, chega a matar a própria madrasta com a ajuda da governanta.
Na Itália, Giambattista Basile publicou entre 1634 e 1636 uma versão bem diferente. A protagonista, Zezolla, chega a matar a própria madrasta com a ajuda da governanta.
Na versão dos irmãos Grimm, de 1812, pombas ocupam o lugar da fada madrinha e o sapatinho é dourado. As irmãs chegam a mutilar os próprios pés para caber no sapato.
Na versão dos irmãos Grimm, de 1812, pombas ocupam o lugar da fada madrinha e o sapatinho é dourado. As irmãs chegam a mutilar os próprios pés para caber no sapato.
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