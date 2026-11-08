Nele, uma águia rouba as sandálias de Rhodopis e as derruba no colo de um rei, em Mênfis. Impressionado, ele manda procurar a dona por todo o país e se casa com ela. Nele, uma águia rouba as sandálias de Rhodopis e as derruba no colo de um rei, em Mênfis. Impressionado, ele manda procurar a dona por todo o país e se casa com ela.