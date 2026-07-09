Novo remédio para calvície passa em teste
O minoxidil é um remédio vasodilatador, inventado em 1965, que geralmente é usado para combater a calvície: ao ser esfregado no couro cabeludo, ele aumenta o fluxo sanguíneo no local.
O minoxidil é um remédio vasodilatador, inventado em 1965, que geralmente é usado para combater a calvície: ao ser esfregado no couro cabeludo, ele aumenta o fluxo sanguíneo no local.
Nos últimos anos, alguns médicos começaram a receitar minoxidil via oral com esse mesmo fim: o remédio penetra na corrente sanguínea, e supostamente funciona um pouco melhor.
Nos últimos anos, alguns médicos começaram a receitar minoxidil via oral com esse mesmo fim: o remédio penetra na corrente sanguínea, e supostamente funciona um pouco melhor.
Mas esse uso não é reconhecido pela Anvisa e envolve um risco sério – ao circular pelo sangue, o minoxidil pode causar efusão pericárdica (acúmulo de líquido ao redor do coração).
Mas esse uso não é reconhecido pela Anvisa e envolve um risco sério – ao circular pelo sangue, o minoxidil pode causar efusão pericárdica (acúmulo de líquido ao redor do coração).
O laboratório norte-americano Veradermics diz ter inventado um novo tipo de minoxidil oral, cujo nome provisório é VDPHL01, que não tem esse risco.
O laboratório norte-americano Veradermics diz ter inventado um novo tipo de minoxidil oral, cujo nome provisório é VDPHL01, que não tem esse risco.
Ele passou nos testes clínicos de Fase 3, a última antes da liberação comercial, sem efeitos colaterais cardíacos (e teve eficácia superior ao minoxidil tradicional).
Ele passou nos testes clínicos de Fase 3, a última antes da liberação comercial, sem efeitos colaterais cardíacos (e teve eficácia superior ao minoxidil tradicional).
Seus comprimidos são feitos de um gel especial, criado pela Veradermics, que libera lentamente a substância ativa – e, por isso, não causa os picos de minoxidil que resultam em danos ao coração.
Seus comprimidos são feitos de um gel especial, criado pela Veradermics, que libera lentamente a substância ativa – e, por isso, não causa os picos de minoxidil que resultam em danos ao coração.
Agora, o remédio será submetido à aprovação da FDA (equivalente norte-americano da Anvisa).
Agora, o remédio será submetido à aprovação da FDA (equivalente norte-americano da Anvisa).
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