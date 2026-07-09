Seus comprimidos são feitos de um gel especial, criado pela Veradermics, que libera lentamente a substância ativa – e, por isso, não causa os picos de minoxidil que resultam em danos ao coração. Seus comprimidos são feitos de um gel especial, criado pela Veradermics, que libera lentamente a substância ativa – e, por isso, não causa os picos de minoxidil que resultam em danos ao coração.