O cachorro que era cultuado como santo — até a Igreja Católica proibir
Diz uma lenda medieval que Guinefort era um galgo inglês que viveu na França no fim do século 12 ou no começo do 13. Por um ato heroico, ele acabou virando uma espécie de santo.
Diz uma lenda medieval que Guinefort era um galgo inglês que viveu na França no fim do século 12 ou no começo do 13. Por um ato heroico, ele acabou virando uma espécie de santo.
A história chegou até nós pelo
De Supersticione
, compêndio de sermões do inquisidor Estêvão de Bourbon. É um relato popular da época, provavelmente lendário.
A história chegou até nós pelo
De Supersticione
, compêndio de sermões do inquisidor Estêvão de Bourbon. É um relato popular da época, provavelmente lendário.
Segundo o relato, um nobre deixou o filho bebê aos cuidados de Guinefort. Ao voltar, achou o berço tombado e o cão com a boca cheia de sangue. Então, matou o cachorro com a espada.
Segundo o relato, um nobre deixou o filho bebê aos cuidados de Guinefort. Ao voltar, achou o berço tombado e o cão com a boca cheia de sangue. Então, matou o cachorro com a espada.
Mas era um engano: o bebê estava vivo embaixo do berço, ao lado de uma serpente morta. Guinefort teria atacado a cobra para defender a criança.
Mas era um engano: o bebê estava vivo embaixo do berço, ao lado de uma serpente morta. Guinefort teria atacado a cobra para defender a criança.
Arrependido, o nobre teria enterrado o cão num poço perto do castelo e plantado árvores ao redor. Com o tempo, o povo passou a venerá-lo como São Guinefort, protetor das crianças.
Arrependido, o nobre teria enterrado o cão num poço perto do castelo e plantado árvores ao redor. Com o tempo, o povo passou a venerá-lo como São Guinefort, protetor das crianças.
Na época, acreditava-se que fadas trocavam bebês por sósias malignos. No rito a Guinefort, a criança passava entre as árvores do memorial e depois era mergulhada num rio. Muitas não sobreviviam.
Na época, acreditava-se que fadas trocavam bebês por sósias malignos. No rito a Guinefort, a criança passava entre as árvores do memorial e depois era mergulhada num rio. Muitas não sobreviviam.
O inquisidor Estêvão de Bourbon mandou destruir os supostos ossos do cão, queimar as árvores e proibir o culto. Ainda assim, admitiu que a morte de Guinefort foi injusta.
O inquisidor Estêvão de Bourbon mandou destruir os supostos ossos do cão, queimar as árvores e proibir o culto. Ainda assim, admitiu que a morte de Guinefort foi injusta.
A fé resistiu: por séculos, pessoas trançaram galhos no Bosque de São Guinefort para pedir a cura de crianças doentes. O bosque existe até hoje e pode ser visitado.
A fé resistiu: por séculos, pessoas trançaram galhos no Bosque de São Guinefort para pedir a cura de crianças doentes. O bosque existe até hoje e pode ser visitado.
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