Diz uma lenda medieval que Guinefort era um galgo inglês que viveu na França no fim do século 12 ou no começo do 13. Por um ato heroico, ele acabou virando uma espécie de santo. Diz uma lenda medieval que Guinefort era um galgo inglês que viveu na França no fim do século 12 ou no começo do 13. Por um ato heroico, ele acabou virando uma espécie de santo.