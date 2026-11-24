O maior lago de água doce do mundo quase morreu, mas está se recuperando
No sul da Sibéria, o Lago Baikal guarda cerca de 20% da água doce superficial não congelada do planeta. É o maior lago de água doce do mundo em volume e também o mais profundo.
No sul da Sibéria, o Lago Baikal guarda cerca de 20% da água doce superficial não congelada do planeta. É o maior lago de água doce do mundo em volume e também o mais profundo.
Nas últimas décadas, a Ásia Oriental tem enfrentado um processo de aridificação. O nível e o volume de água do lago diminuíram e chegaram a patamares críticos.
Nas últimas décadas, a Ásia Oriental tem enfrentado um processo de aridificação. O nível e o volume de água do lago diminuíram e chegaram a patamares críticos.
Agora, um estudo publicado na Geophysical Research Letters indica que o Baikal está em recuperação: na última década, o fluxo de água aumentou cerca de 80%.
Agora, um estudo publicado na Geophysical Research Letters indica que o Baikal está em recuperação: na última década, o fluxo de água aumentou cerca de 80%.
A pista veio das árvores. A largura dos anéis do tronco varia conforme o ambiente: anéis largos indicam períodos mais úmidos, e anéis mais finos, períodos de seca.
A pista veio das árvores. A largura dos anéis do tronco varia conforme o ambiente: anéis largos indicam períodos mais úmidos, e anéis mais finos, períodos de seca.
Os cientistas coletaram 52 amostras de pinheiros-silvestres perto do lago e as combinaram com dados de outros 12 locais. Assim, reconstruíram o fluxo de água de 1682 a 2024.
Os cientistas coletaram 52 amostras de pinheiros-silvestres perto do lago e as combinaram com dados de outros 12 locais. Assim, reconstruíram o fluxo de água de 1682 a 2024.
Em certos períodos, o fluxo caiu cerca de 90% em relação aos níveis mais altos. E cerca de metade dos anos de seca extrema ocorreu a partir de 1900.
Em certos períodos, o fluxo caiu cerca de 90% em relação aos níveis mais altos. E cerca de metade dos anos de seca extrema ocorreu a partir de 1900.
A virada começou em 2017. Uma explicação possível é a desaceleração do aquecimento do Ártico, que pode ter favorecido o transporte de umidade até o Baikal.
A virada começou em 2017. Uma explicação possível é a desaceleração do aquecimento do Ártico, que pode ter favorecido o transporte de umidade até o Baikal.
Os autores ressaltam que essa relação ainda precisa ser testada com modelos climáticos. E não dá para saber se o período mais úmido veio para ficar.
Os autores ressaltam que essa relação ainda precisa ser testada com modelos climáticos. E não dá para saber se o período mais úmido veio para ficar.
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