O que é ciclosporíase, que está causando surto de diarreia "explosiva" nos EUA
Uma onda de diarreia intensa e "explosiva" se espalha pelos EUA. O responsável é um parasita chamado
Cyclospora cayetanensis
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Uma onda de diarreia intensa e "explosiva" se espalha pelos EUA. O responsável é um parasita chamado
Cyclospora cayetanensis
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A doença, chamada ciclosporíase, é transmitida pela ingestão de água ou alimentos contaminados por fezes.
A doença, chamada ciclosporíase, é transmitida pela ingestão de água ou alimentos contaminados por fezes.
Os principais sintomas são diarreia aquosa, náuseas, fadiga, perda de apetite, vômitos e inchaço abdominal.
Os principais sintomas são diarreia aquosa, náuseas, fadiga, perda de apetite, vômitos e inchaço abdominal.
Sem tratamento, a diarreia pode durar até um mês. A infecção costuma ser tratada com antibióticos. Raramente é fatal.
Sem tratamento, a diarreia pode durar até um mês. A infecção costuma ser tratada com antibióticos. Raramente é fatal.
A principal suspeita é a contaminação de hortaliças, especialmente folhas usadas em saladas, como alface.
A principal suspeita é a contaminação de hortaliças, especialmente folhas usadas em saladas, como alface.
Em surtos anteriores, alimentos como framboesas, manjericão, coentro e ervilhas também já foram associados à doença.
Em surtos anteriores, alimentos como framboesas, manjericão, coentro e ervilhas também já foram associados à doença.
Lavar verduras ajuda, mas não elimina totalmente o risco. O protozoário pode permanecer aderido às folhas.
Lavar verduras ajuda, mas não elimina totalmente o risco. O protozoário pode permanecer aderido às folhas.
Para reduzir o risco, especialistas recomendam cozinhar as hortaliças a pelo menos 70 °C antes do consumo.
Para reduzir o risco, especialistas recomendam cozinhar as hortaliças a pelo menos 70 °C antes do consumo.
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