O que o modo de baixa energia do celular faz de diferente?
As mudanças exatas no funcionamento do aparelho variam conforme a marca e o modelo. E nem sempre as fabricantes divulgam essas informações em detalhes.
As mudanças exatas no funcionamento do aparelho variam conforme a marca e o modelo. E nem sempre as fabricantes divulgam essas informações em detalhes.
Para fins ilustrativos, vale olhar o iPhone 13: o usuário gatormaniac, no Reddit, fez um levantamento detalhado do que muda nesse aparelho específico.
Para fins ilustrativos, vale olhar o iPhone 13: o usuário gatormaniac, no Reddit, fez um levantamento detalhado do que muda nesse aparelho específico.
Na tela, o aparelho passa a se apagar após meros 30 segundos de inatividade, e a taxa de frames por segundo (FPS) usada em algumas tarefas diminui.
Na tela, o aparelho passa a se apagar após meros 30 segundos de inatividade, e a taxa de frames por segundo (FPS) usada em algumas tarefas diminui.
A regulação automática de brilho também segue parâmetros mais conservadores. Faz sentido: quanto mais brilhante a tela, mais bateria o celular gasta.
A regulação automática de brilho também segue parâmetros mais conservadores. Faz sentido: quanto mais brilhante a tela, mais bateria o celular gasta.
Nos bastidores, os dois núcleos de performance são desativados. Esses processadores cuidam das tarefas computacionais mais pesadas do aparelho.
Nos bastidores, os dois núcleos de performance são desativados. Esses processadores cuidam das tarefas computacionais mais pesadas do aparelho.
Já os núcleos de eficiência, responsáveis pelas tarefas do dia a dia, vão de 1,8 GHz para 1,38 GHz. Ciclos por segundo, medidos em GHz, são uma medida típica da velocidade de uma CPU.
Já os núcleos de eficiência, responsáveis pelas tarefas do dia a dia, vão de 1,8 GHz para 1,38 GHz. Ciclos por segundo, medidos em GHz, são uma medida típica da velocidade de uma CPU.
O iOS também desabilita alguns efeitos visuais bonitinhos, mas inúteis para fins práticos, e muda o intervalo entre os updates e tarefas de rotina dos apps em segundo plano.
O iOS também desabilita alguns efeitos visuais bonitinhos, mas inúteis para fins práticos, e muda o intervalo entre os updates e tarefas de rotina dos apps em segundo plano.
Além de economizar energia, tudo isso ajuda a bateria do celular a carregar ligeiramente mais rápido, o que também é uma vantagem.
Além de economizar energia, tudo isso ajuda a bateria do celular a carregar ligeiramente mais rápido, o que também é uma vantagem.
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