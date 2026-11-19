Já os núcleos de eficiência, responsáveis pelas tarefas do dia a dia, vão de 1,8 GHz para 1,38 GHz. Ciclos por segundo, medidos em GHz, são uma medida típica da velocidade de uma CPU. Já os núcleos de eficiência, responsáveis pelas tarefas do dia a dia, vão de 1,8 GHz para 1,38 GHz. Ciclos por segundo, medidos em GHz, são uma medida típica da velocidade de uma CPU.