O que são espécies de Lázaro?

Mas aí alguém encontra um fóssil do mesmo bicho, datado em cerca de 75 milhões de anos. Ou seja: ele estava vivo quando se achava que já tinha sido extinto. Esse é o efeito de Lázaro. Mas aí alguém encontra um fóssil do mesmo bicho, datado em cerca de 75 milhões de anos. Ou seja: ele estava vivo quando se achava que já tinha sido extinto. Esse é o efeito de Lázaro.