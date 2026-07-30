Os autores destacam que os resultados ajudam a compreender melhor a biologia do transtorno, mas não mudam o diagnóstico.

Os autores destacam que os resultados ajudam a compreender melhor a biologia do transtorno, mas não mudam o diagnóstico.

Os autores destacam que os resultados ajudam a compreender melhor a biologia do transtorno, mas não mudam o diagnóstico.