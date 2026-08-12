O único animal que faz fotossíntese (e é bem fofo)
Apenas plantas, algas e algumas bactérias têm pigmentos que transformam luz em energia química. Quase todos os animais precisam se alimentar desses ou de outros seres.
Apenas plantas, algas e algumas bactérias têm pigmentos que transformam luz em energia química. Quase todos os animais precisam se alimentar desses ou de outros seres.
A exceção são algumas lesmas marinhas da ordem dos
Sacoglossus
, como a fofíssima ovelha-folha-do-mar (
Costasiella kuroshimae
), que você vê na foto.
A exceção são algumas lesmas marinhas da ordem dos
Sacoglossus
, como a fofíssima ovelha-folha-do-mar (
Costasiella kuroshimae
), que você vê na foto.
Elas não nascem com cloroplastos (as organelas responsáveis pela fotossíntese), mas conseguem roubá-los das algas que comem.
Elas não nascem com cloroplastos (as organelas responsáveis pela fotossíntese), mas conseguem roubá-los das algas que comem.
Enquanto todo o lanche é digerido, os cloroplastos passam ilesos e são abrigados às células do revestimento do sistema digestório. Por lá, eles permanecem ativos, fazendo fotossíntese.
Enquanto todo o lanche é digerido, os cloroplastos passam ilesos e são abrigados às células do revestimento do sistema digestório. Por lá, eles permanecem ativos, fazendo fotossíntese.
Algumas espécies de lesmas-do-mar passam semanas e até meses sem se alimentar, e as reservas de energia gerada pelos cloroplastos roubados.
Algumas espécies de lesmas-do-mar passam semanas e até meses sem se alimentar, e as reservas de energia gerada pelos cloroplastos roubados.
Esse processo é conhecido como “cleptoplastia”. Por conta da clorofila surrupiada – o pigmento que absorve a luz –, esses bichos são esverdeados.
Esse processo é conhecido como “cleptoplastia”. Por conta da clorofila surrupiada – o pigmento que absorve a luz –, esses bichos são esverdeados.
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