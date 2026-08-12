Enquanto todo o lanche é digerido, os cloroplastos passam ilesos e são abrigados às células do revestimento do sistema digestório. Por lá, eles permanecem ativos, fazendo fotossíntese. Enquanto todo o lanche é digerido, os cloroplastos passam ilesos e são abrigados às células do revestimento do sistema digestório. Por lá, eles permanecem ativos, fazendo fotossíntese.