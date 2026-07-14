Os perigos ocultos dos peptídeos para as mulheres

Injetar peptídeos como o GHK-Cu anula as defesas da pele. Sem regulação, as doses são incertas, podendo gerar excesso de cobre, o que eleva o risco de parto prematuro em até 30%. Injetar peptídeos como o GHK-Cu anula as defesas da pele. Sem regulação, as doses são incertas, podendo gerar excesso de cobre, o que eleva o risco de parto prematuro em até 30%.