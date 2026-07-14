Os perigos ocultos dos peptídeos para as mulheres
Peptídeos prometem ganho muscular e antienvelhecimento online. Porém, versões não regulamentadas crescem em vendas e geram sérias preocupações médicas sobre seus efeitos colaterais ocultos.
Peptídeos prometem ganho muscular e antienvelhecimento online. Porém, versões não regulamentadas crescem em vendas e geram sérias preocupações médicas sobre seus efeitos colaterais ocultos.
Mulheres têm até o dobro de chance de sofrer reações adversas. Diferenças biológicas, metabólicas, imunes e o uso de outros remédios contínuos elevam drasticamente esse perigo no organismo.
Mulheres têm até o dobro de chance de sofrer reações adversas. Diferenças biológicas, metabólicas, imunes e o uso de outros remédios contínuos elevam drasticamente esse perigo no organismo.
Peptídeos como Ipamorelina e CJC-1295 alteram o delicado eixo entre cérebro e ovários. O uso contínuo pode causar inchaço, disfunção ovariana e até aumentar o risco de aborto espontâneo.
Peptídeos como Ipamorelina e CJC-1295 alteram o delicado eixo entre cérebro e ovários. O uso contínuo pode causar inchaço, disfunção ovariana e até aumentar o risco de aborto espontâneo.
O TB-500 é vendido para reparação de tecidos. Contudo, seu correspondente natural é detectado em tumores de mama e pulmão, acendendo um alerta crítico para a saúde oncológica feminina.
O TB-500 é vendido para reparação de tecidos. Contudo, seu correspondente natural é detectado em tumores de mama e pulmão, acendendo um alerta crítico para a saúde oncológica feminina.
Injetar peptídeos como o GHK-Cu anula as defesas da pele. Sem regulação, as doses são incertas, podendo gerar excesso de cobre, o que eleva o risco de parto prematuro em até 30%.
Injetar peptídeos como o GHK-Cu anula as defesas da pele. Sem regulação, as doses são incertas, podendo gerar excesso de cobre, o que eleva o risco de parto prematuro em até 30%.
Mulheres têm menor superfície corporal e menos água. O produto fica mais concentrado. Para piorar, a menor gordura abdominal protetora torna a injeção na barriga ainda mais arriscada.
Mulheres têm menor superfície corporal e menos água. O produto fica mais concentrado. Para piorar, a menor gordura abdominal protetora torna a injeção na barriga ainda mais arriscada.
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