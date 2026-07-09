Por que a febre piora à noite?
Não é impressão sua: a temperatura corporal oscila naturalmente e atinge seu pico entre as 16h e 20h. Se há infecção, a febre acompanha esse ritmo.
Não é impressão sua: a temperatura corporal oscila naturalmente e atinge seu pico entre as 16h e 20h. Se há infecção, a febre acompanha esse ritmo.
Uma febre de 37,8°C à tarde pode chegar a 39°C na hora de dormir. Isso acontece por conta do ciclo biológico, sem que signifique uma piora real do quadro.
Uma febre de 37,8°C à tarde pode chegar a 39°C na hora de dormir. Isso acontece por conta do ciclo biológico, sem que signifique uma piora real do quadro.
À noite, os níveis de cortisol (anti-inflamatório) caem. Em contrapartida, substâncias que ajudam a elevar a temperatura e a combater a infecção aumentam.
À noite, os níveis de cortisol (anti-inflamatório) caem. Em contrapartida, substâncias que ajudam a elevar a temperatura e a combater a infecção aumentam.
A febre é uma estratégia de defesa. O corpo intensifica a resposta imunológica durante o sono, pois o calor dificulta a multiplicação de vírus e bactérias.
A febre é uma estratégia de defesa. O corpo intensifica a resposta imunológica durante o sono, pois o calor dificulta a multiplicação de vírus e bactérias.
Sem atividades à noite, a percepção do desconforto aumenta. Como estamos parados, transpiramos menos, o que impede o calor da pele de se dissipar.
Sem atividades à noite, a percepção do desconforto aumenta. Como estamos parados, transpiramos menos, o que impede o calor da pele de se dissipar.
Mais importante que o horário é o contexto. Febre acima de 39,5°C ou com falta de ar, dores e confusão mental exige atenção médica. Observe os sinais.
Mais importante que o horário é o contexto. Febre acima de 39,5°C ou com falta de ar, dores e confusão mental exige atenção médica. Observe os sinais.
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