Por que a febre piora à noite?

Uma febre de 37,8°C à tarde pode chegar a 39°C na hora de dormir. Isso acontece por conta do ciclo biológico, sem que signifique uma piora real do quadro. Uma febre de 37,8°C à tarde pode chegar a 39°C na hora de dormir. Isso acontece por conta do ciclo biológico, sem que signifique uma piora real do quadro.