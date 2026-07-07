Por que a maioria dos tratores e veículos pesados é amarela?
Até os anos 1930, não havia padrão: tratores e maquinários eram fabricados em tons de cinza, marrom, vermelho e até preto. Tudo mudou em 1931 com uma decisão de mercado.
Até os anos 1930, não havia padrão: tratores e maquinários eram fabricados em tons de cinza, marrom, vermelho e até preto. Tudo mudou em 1931 com uma decisão de mercado.
Em 1931, a Caterpillar, gigante do setor, adotou o "Hi-Way Yellow" como sua cor padrão. O objetivo era dar destaque visual às máquinas, e logo a moda foi seguida por outras marcas.
Em 1931, a Caterpillar, gigante do setor, adotou o "Hi-Way Yellow" como sua cor padrão. O objetivo era dar destaque visual às máquinas, e logo a moda foi seguida por outras marcas.
A escolha não foi por acaso. Em 1907, uma pesquisa em Chicago já apontava o amarelo como a cor que mais chamava a atenção das pessoas, o que também deu origem aos famosos táxis amarelos.
A escolha não foi por acaso. Em 1907, uma pesquisa em Chicago já apontava o amarelo como a cor que mais chamava a atenção das pessoas, o que também deu origem aos famosos táxis amarelos.
Cientistas da Universidade Cornell comprovaram: em testes visuais, o cérebro humano percebe o amarelo até 15,5 milissegundos mais rápido do que cores como o vermelho e o azul.
Cientistas da Universidade Cornell comprovaram: em testes visuais, o cérebro humano percebe o amarelo até 15,5 milissegundos mais rápido do que cores como o vermelho e o azul.
Isso ocorre porque o amarelo ativa dois receptores de luz dos nossos olhos ao mesmo tempo em potência máxima (ondas médias e longas), enquanto o azul e o vermelho ativam apenas um.
Isso ocorre porque o amarelo ativa dois receptores de luz dos nossos olhos ao mesmo tempo em potência máxima (ondas médias e longas), enquanto o azul e o vermelho ativam apenas um.
Na prática, o amarelo salva vidas. Estudos mostram que jaquetas amarelas reduzem acidentes de ciclistas pela metade e táxis amarelos batem 9% menos do que os veículos azuis.
Na prática, o amarelo salva vidas. Estudos mostram que jaquetas amarelas reduzem acidentes de ciclistas pela metade e táxis amarelos batem 9% menos do que os veículos azuis.
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