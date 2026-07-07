Por que a maioria dos tratores e veículos pesados é amarela?

A escolha não foi por acaso. Em 1907, uma pesquisa em Chicago já apontava o amarelo como a cor que mais chamava a atenção das pessoas, o que também deu origem aos famosos táxis amarelos. A escolha não foi por acaso. Em 1907, uma pesquisa em Chicago já apontava o amarelo como a cor que mais chamava a atenção das pessoas, o que também deu origem aos famosos táxis amarelos.