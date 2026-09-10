Por que a voz gravada parece diferente da nossa voz real?
Ouvir um áudio que você mesmo gravou costuma dar vergonha: a voz sai mais aguda do que a que você conhece. E sim, é assim que os outros te ouvem.
Ouvir um áudio que você mesmo gravou costuma dar vergonha: a voz sai mais aguda do que a que você conhece. E sim, é assim que os outros te ouvem.
Falar e ouvir a própria gravação são duas experiências diferentes. Quando falamos, a voz percorre dois caminhos distintos até o nosso ouvido.
Falar e ouvir a própria gravação são duas experiências diferentes. Quando falamos, a voz percorre dois caminhos distintos até o nosso ouvido.
O primeiro é o mesmo de qualquer barulho: ondas viajam pelo ar até os tímpanos, que vibram. A cóclea converte a vibração em sinais neurais.
O primeiro é o mesmo de qualquer barulho: ondas viajam pelo ar até os tímpanos, que vibram. A cóclea converte a vibração em sinais neurais.
O segundo caminho passa pelos ossos. O crânio é uma caixa de ressonância que transmite o som por conta própria e faz a cóclea vibrar direto.
O segundo caminho passa pelos ossos. O crânio é uma caixa de ressonância que transmite o som por conta própria e faz a cóclea vibrar direto.
Essa transmissão óssea dá mais peso às frequências baixas. Por isso o timbre que você escuta de si mesmo soa mais grave e encorpado.
Essa transmissão óssea dá mais peso às frequências baixas. Por isso o timbre que você escuta de si mesmo soa mais grave e encorpado.
A voz que você reconhece como sua é a combinação das duas transmissões simultâneas: uma pelo ar, outra pelos ossos da cabeça.
A voz que você reconhece como sua é a combinação das duas transmissões simultâneas: uma pelo ar, outra pelos ossos da cabeça.
Na gravação sobra só o ar. E os aparelhos ainda comprimem o áudio e reduzem a faixa dinâmica, então a voz perde nuance e fica mais aguda.
Na gravação sobra só o ar. E os aparelhos ainda comprimem o áudio e reduzem a faixa dinâmica, então a voz perde nuance e fica mais aguda.
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