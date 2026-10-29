Ela foi exterminada pelo mal-do-Panamá, fungo que bloqueia o transporte de água e minerais na planta. Ele resiste no solo por mais de 20 anos e não tem cura química viável. Ela foi exterminada pelo mal-do-Panamá, fungo que bloqueia o transporte de água e minerais na planta. Ele resiste no solo por mais de 20 anos e não tem cura química viável.