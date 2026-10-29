Por que as bananas estão ameaçadas de extinção?
Até meados dos anos 1950, a banana dominante no mercado era a Gros Michel, mais doce, cremosa e aromática que as atuais. Essa variedade desapareceu do mercado global.
Até meados dos anos 1950, a banana dominante no mercado era a Gros Michel, mais doce, cremosa e aromática que as atuais. Essa variedade desapareceu do mercado global.
Ela foi exterminada pelo mal-do-Panamá, fungo que bloqueia o transporte de água e minerais na planta. Ele resiste no solo por mais de 20 anos e não tem cura química viável.
Ela foi exterminada pelo mal-do-Panamá, fungo que bloqueia o transporte de água e minerais na planta. Ele resiste no solo por mais de 20 anos e não tem cura química viável.
A substituta foi a Cavendish, que no Brasil chamamos de nanica. Resistente à cepa original do fungo, ela prosperou por cerca de 40 anos e hoje é a variedade mais comum.
A substituta foi a Cavendish, que no Brasil chamamos de nanica. Resistente à cepa original do fungo, ela prosperou por cerca de 40 anos e hoje é a variedade mais comum.
Em 1990, uma variante agressiva do fungo, a Raça 4 Tropical (R4T), passou a destruir as Cavendish. Ela se espalhou pelo mundo, mas no Brasil ainda é considerada ausente.
Em 1990, uma variante agressiva do fungo, a Raça 4 Tropical (R4T), passou a destruir as Cavendish. Ela se espalhou pelo mundo, mas no Brasil ainda é considerada ausente.
Outro problema: bananas se reproduzem por clonagem e têm pouca variação genética. Se uma doença atinge uma planta, pode afetar toda a população daquela variedade.
Outro problema: bananas se reproduzem por clonagem e têm pouca variação genética. Se uma doença atinge uma planta, pode afetar toda a população daquela variedade.
As bananas precisam de 15 °C a 35 °C e água adequada. Segundo o relatório Going Bananas, até 2080, 60% das melhores áreas de cultivo podem ser perdidas por mudanças climáticas.
As bananas precisam de 15 °C a 35 °C e água adequada. Segundo o relatório Going Bananas, até 2080, 60% das melhores áreas de cultivo podem ser perdidas por mudanças climáticas.
Há esperança: a Yelloway anunciou uma Cavendish totalmente fértil, o que talvez permita criar variedades resistentes. Na Austrália, a transgênica QCAV-4 foi aprovada para consumo.
Há esperança: a Yelloway anunciou uma Cavendish totalmente fértil, o que talvez permita criar variedades resistentes. Na Austrália, a transgênica QCAV-4 foi aprovada para consumo.
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