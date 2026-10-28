Por que as criaturas abissais ficam gigantes?
Mitologias antigas estão cheias de monstros marinhos gigantes, como a serpente Tiamat, dos mesopotâmicos, o dragão Leviatã, da tradição hebraica, e a baleia Ceto, dos gregos.
Mitologias antigas estão cheias de monstros marinhos gigantes, como a serpente Tiamat, dos mesopotâmicos, o dragão Leviatã, da tradição hebraica, e a baleia Ceto, dos gregos.
Mas esses mitos tinham alguma base na realidade. O gigantismo pode ser observado em várias espécies abissais, ou seja, que habitam as profundezas do oceano.
Mas esses mitos tinham alguma base na realidade. O gigantismo pode ser observado em várias espécies abissais, ou seja, que habitam as profundezas do oceano.
É o gigantismo abissal: em muitos casos, espécies de águas profundas são muito maiores que seus parentes de águas rasas. A lula-gigante, por exemplo, pode passar de 10 metros.
É o gigantismo abissal: em muitos casos, espécies de águas profundas são muito maiores que seus parentes de águas rasas. A lula-gigante, por exemplo, pode passar de 10 metros.
Em 2006, o biólogo Craig R. McClain propôs comparar o fenômeno às ilhas. Elas seguem a Regra da Ilha: em ambientes isolados, o tamanho corporal dos animais tende a mudar.
Em 2006, o biólogo Craig R. McClain propôs comparar o fenômeno às ilhas. Elas seguem a Regra da Ilha: em ambientes isolados, o tamanho corporal dos animais tende a mudar.
Nas ilhas, animais grandes, como elefantes, tendem a diminuir por causa da escassez de comida. Já os pequenos, como roedores, tendem a crescer, sem a pressão de grandes predadores.
Nas ilhas, animais grandes, como elefantes, tendem a diminuir por causa da escassez de comida. Já os pequenos, como roedores, tendem a crescer, sem a pressão de grandes predadores.
Para McClain, o mar profundo funciona como uma ilha. Após uma extinção em massa no Cenozoico, a fauna das profundezas se ramificou a partir de espécies de águas rasas.
Para McClain, o mar profundo funciona como uma ilha. Após uma extinção em massa no Cenozoico, a fauna das profundezas se ramificou a partir de espécies de águas rasas.
Uma hipótese é que corpos maiores resistem melhor à escassez de comida e percorrem distâncias maiores atrás de presas raras. Outra é a falta de predadores capazes de atacar animais grandes.
Uma hipótese é que corpos maiores resistem melhor à escassez de comida e percorrem distâncias maiores atrás de presas raras. Outra é a falta de predadores capazes de atacar animais grandes.
O frio das profundezas favorece um crescimento mais lento, o que pode levar a corpos maiores. E a água fria e profunda tem menos oxigênio, o que pode favorecer animais maiores.
O frio das profundezas favorece um crescimento mais lento, o que pode levar a corpos maiores. E a água fria e profunda tem menos oxigênio, o que pode favorecer animais maiores.
Não existe uma explicação única e comprovada: as hipóteses podem agir juntas. E viver no abismo não significa ser gigante, já que muitas espécies das profundezas são minúsculas.
Não existe uma explicação única e comprovada: as hipóteses podem agir juntas. E viver no abismo não significa ser gigante, já que muitas espécies das profundezas são minúsculas.
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