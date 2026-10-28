Por que as criaturas abissais ficam gigantes?

O frio das profundezas favorece um crescimento mais lento, o que pode levar a corpos maiores. E a água fria e profunda tem menos oxigênio, o que pode favorecer animais maiores.

O frio das profundezas favorece um crescimento mais lento, o que pode levar a corpos maiores. E a água fria e profunda tem menos oxigênio, o que pode favorecer animais maiores.

O frio das profundezas favorece um crescimento mais lento, o que pode levar a corpos maiores. E a água fria e profunda tem menos oxigênio, o que pode favorecer animais maiores.