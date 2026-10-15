Por que as zebras nunca foram domesticadas, como os cavalos e jumentos?
Europeus tentaram domesticar zebras durante a colonização da África. Diferentemente dos cavalos, elas eram naturalmente resistentes às doenças endêmicas de seus habitats.
Europeus tentaram domesticar zebras durante a colonização da África. Diferentemente dos cavalos, elas eram naturalmente resistentes às doenças endêmicas de seus habitats.
Domá-las é possível: há registros anedóticos de ingleses, alemães e franceses montados em zebras ou usando-as para puxar carruagens. Mas dá tanto trabalho que não vale a pena.
Domá-las é possível: há registros anedóticos de ingleses, alemães e franceses montados em zebras ou usando-as para puxar carruagens. Mas dá tanto trabalho que não vale a pena.
Capturar uma zebra, que pode correr a até 64 km/h, já não é simples. Depois, o corpo dela desencadeia uma reação fisiológica conhecida como miopatia de captura.
Capturar uma zebra, que pode correr a até 64 km/h, já não é simples. Depois, o corpo dela desencadeia uma reação fisiológica conhecida como miopatia de captura.
Os sintomas começam com problemas agudos musculares e metabólicos e podem terminar com danos cardíacos graves, necrose e morte súbita.
Os sintomas começam com problemas agudos musculares e metabólicos e podem terminar com danos cardíacos graves, necrose e morte súbita.
Isso é uma estratégia evolutiva. O pânico na hora da fuga pode matar, mas aumenta a chance de escapar dos predadores da savana. Na evolução, as zebras ficaram mais vigilantes, agressivas e rápidas.
Isso é uma estratégia evolutiva. O pânico na hora da fuga pode matar, mas aumenta a chance de escapar dos predadores da savana. Na evolução, as zebras ficaram mais vigilantes, agressivas e rápidas.
Cavalos e jumentos também tinham miopatia de captura há milhões de anos, mas perderam esse traço ao viver em regiões mais ao norte, com menos predadores.
Cavalos e jumentos também tinham miopatia de captura há milhões de anos, mas perderam esse traço ao viver em regiões mais ao norte, com menos predadores.
Um estudo de 2024 aponta que a miopatia de captura está correlacionada à ausência de domesticação. Mas isso não prova causa e efeito, e faltam estudos para confirmar a hipótese.
Um estudo de 2024 aponta que a miopatia de captura está correlacionada à ausência de domesticação. Mas isso não prova causa e efeito, e faltam estudos para confirmar a hipótese.
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