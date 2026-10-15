Isso é uma estratégia evolutiva. O pânico na hora da fuga pode matar, mas aumenta a chance de escapar dos predadores da savana. Na evolução, as zebras ficaram mais vigilantes, agressivas e rápidas. Isso é uma estratégia evolutiva. O pânico na hora da fuga pode matar, mas aumenta a chance de escapar dos predadores da savana. Na evolução, as zebras ficaram mais vigilantes, agressivas e rápidas.