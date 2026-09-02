Por que o mandato de um senador é de oito anos, e não quatro?
Deputados federais são eleitos para quatro anos. Senadores ficam oito no cargo. A diferença não é acaso: vem da história e do desenho do Congresso.
Deputados federais são eleitos para quatro anos. Senadores ficam oito no cargo. A diferença não é acaso: vem da história e do desenho do Congresso.
A ideia é que o senador seja uma figura mais experiente. Para se eleger, ele precisa ter no mínimo 35 anos; um deputado, 21.
A ideia é que o senador seja uma figura mais experiente. Para se eleger, ele precisa ter no mínimo 35 anos; um deputado, 21.
É também tradição histórica: no Brasil Império, o cargo de senador era vitalício. A Constituição de 1891 fixou nove anos, e a de 1988 reduziu para oito.
É também tradição histórica: no Brasil Império, o cargo de senador era vitalício. A Constituição de 1891 fixou nove anos, e a de 1988 reduziu para oito.
O mandato longo se apoia na renovação parcial do Senado: uma eleição troca um terço da casa; e a seguinte, os outros dois terços.
O mandato longo se apoia na renovação parcial do Senado: uma eleição troca um terço da casa; e a seguinte, os outros dois terços.
Já os deputados, para se reeleger, precisam todos disputar de novo a cada quatro anos.
Já os deputados, para se reeleger, precisam todos disputar de novo a cada quatro anos.
A Câmara representa a vontade da maioria: cada estado elege deputados conforme a população. Roraima tem oito; São Paulo, 70, o máximo possível.
A Câmara representa a vontade da maioria: cada estado elege deputados conforme a população. Roraima tem oito; São Paulo, 70, o máximo possível.
No Senado, todo estado tem três cadeiras. É o contrapeso que impede a vontade dos estados mais populosos de prevalecer sempre.
No Senado, todo estado tem três cadeiras. É o contrapeso que impede a vontade dos estados mais populosos de prevalecer sempre.
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