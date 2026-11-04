Por que o câncer de coração é mais raro que outros? Estudo sugere resposta
Quase todas as células do corpo podem virar cancerígenas. Mas pulmão, mama, colorretal e próstata respondem por quase metade dos casos de câncer no mundo.
Quase todas as células do corpo podem virar cancerígenas. Mas pulmão, mama, colorretal e próstata respondem por quase metade dos casos de câncer no mundo.
Já o câncer de coração é raro: estima-se que só duas a cada 100 mil pessoas o desenvolvam por ano. E nove em cada dez tumores no coração são benignos.
Já o câncer de coração é raro: estima-se que só duas a cada 100 mil pessoas o desenvolvam por ano. E nove em cada dez tumores no coração são benignos.
O que protege o coração de tumores malignos? Segundo um novo estudo publicado na revista
Science
, o segredo está no próprio batimento cardíaco.
O que protege o coração de tumores malignos? Segundo um novo estudo publicado na revista
Science
, o segredo está no próprio batimento cardíaco.
Os cientistas transplantaram corações extras para o pescoço de camundongos. Esses órgãos recebiam sangue normalmente, mas não batiam.
Os cientistas transplantaram corações extras para o pescoço de camundongos. Esses órgãos recebiam sangue normalmente, mas não batiam.
Depois, injetaram células cancerígenas nos dois corações. Em duas semanas, o tumor tomou a maior parte do órgão parado. No coração que batia, só 20% do tecido virou câncer.
Depois, injetaram células cancerígenas nos dois corações. Em duas semanas, o tumor tomou a maior parte do órgão parado. No coração que batia, só 20% do tecido virou câncer.
Uma peça-chave é a proteína nesprin-2, que fica no núcleo da célula e responde à força mecânica. Quando os cientistas a “desligaram”, o câncer se espalhou mais.
Uma peça-chave é a proteína nesprin-2, que fica no núcleo da célula e responde à força mecânica. Quando os cientistas a “desligaram”, o câncer se espalhou mais.
O experimento foi feito em camundongos, mas testes in vitro sugerem que o mecanismo valha para outros tecidos. A dúvida agora: dá para imitar o batimento contra o câncer?
O experimento foi feito em camundongos, mas testes in vitro sugerem que o mecanismo valha para outros tecidos. A dúvida agora: dá para imitar o batimento contra o câncer?
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