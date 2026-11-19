Assim como um guarda-chuva desvia a água para os lados, a gaiola de Faraday força a radiação eletromagnética a dar a volta em vez de alcançar o que está dentro. Assim como um guarda-chuva desvia a água para os lados, a gaiola de Faraday força a radiação eletromagnética a dar a volta em vez de alcançar o que está dentro.