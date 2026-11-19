Por que o celular não funciona direito no elevador?
O elevador é uma gaiola de Faraday. O nome assusta, mas a ideia é simples: um envoltório feito de material condutor de eletricidade, geralmente um metal.
O elevador é uma gaiola de Faraday. O nome assusta, mas a ideia é simples: um envoltório feito de material condutor de eletricidade, geralmente um metal.
Esse casco pode ser vazado, como uma gaiola, ou maciço, como uma cabine. O elevador, em geral feito de aço ou alumínio, preenche esses critérios.
Esse casco pode ser vazado, como uma gaiola, ou maciço, como uma cabine. O elevador, em geral feito de aço ou alumínio, preenche esses critérios.
Assim como um guarda-chuva desvia a água para os lados, a gaiola de Faraday força a radiação eletromagnética a dar a volta em vez de alcançar o que está dentro.
Assim como um guarda-chuva desvia a água para os lados, a gaiola de Faraday força a radiação eletromagnética a dar a volta em vez de alcançar o que está dentro.
Metais condutores têm muitos elétrons livres, que circulam entre os átomos. A radiação prefere interagir com eles, e o campo elétrico lá dentro fica nulo.
Metais condutores têm muitos elétrons livres, que circulam entre os átomos. A radiação prefere interagir com eles, e o campo elétrico lá dentro fica nulo.
As torres de telefonia trocam sinais de radiofrequência com o celular. Dentro de uma gaiola de Faraday, essas ondas não conseguem alcançar o aparelho.
As torres de telefonia trocam sinais de radiofrequência com o celular. Dentro de uma gaiola de Faraday, essas ondas não conseguem alcançar o aparelho.
Por isso o telefone funciona com a porta do elevador aberta e provavelmente perde o sinal quando ela se fecha. Num elevador de madeira, isso não aconteceria.
Por isso o telefone funciona com a porta do elevador aberta e provavelmente perde o sinal quando ela se fecha. Num elevador de madeira, isso não aconteceria.
A blindagem não é perfeita por causa das frestas na estrutura. E o movimento do elevador pode fazer o sinal oscilar entre os andares, às vezes fraco demais para telefonia ou wi-fi.
A blindagem não é perfeita por causa das frestas na estrutura. E o movimento do elevador pode fazer o sinal oscilar entre os andares, às vezes fraco demais para telefonia ou wi-fi.
Assine a Super