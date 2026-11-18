Por que alguns cachorros não gostam de olhar nos olhos?
Muita gente acha que o cão desvia o olhar para mostrar que não é uma ameaça. Afinal, no mundo canino, ficar encarando é sinal de agressão e dominância.
Muita gente acha que o cão desvia o olhar para mostrar que não é uma ameaça. Afinal, no mundo canino, ficar encarando é sinal de agressão e dominância.
Isso está só parcialmente certo. Desviar o olhar não é respeito nem submissão: é uma decisão do cão para tornar a situação menos desconfortável para si próprio.
Isso está só parcialmente certo. Desviar o olhar não é respeito nem submissão: é uma decisão do cão para tornar a situação menos desconfortável para si próprio.
Os cães leem nossos sinais visuais, como a direção do olhar, a orientação da cabeça e as expressões. Conseguem até seguir nosso olhar para descobrir onde há comida.
Os cães leem nossos sinais visuais, como a direção do olhar, a orientação da cabeça e as expressões. Conseguem até seguir nosso olhar para descobrir onde há comida.
O olhar também fortalece laços. Na Universidade Azabu, no Japão, entre as duplas que mais se olharam nos olhos, a ocitocina dos cães subiu 130%, e a dos tutores, 300%.
O olhar também fortalece laços. Na Universidade Azabu, no Japão, entre as duplas que mais se olharam nos olhos, a ocitocina dos cães subiu 130%, e a dos tutores, 300%.
Lobos testados com humanos não tiveram interesse em fazer contato visual. Isso sugere que olhar nos olhos é um hábito que os cães adquiriram com a domesticação.
Lobos testados com humanos não tiveram interesse em fazer contato visual. Isso sugere que olhar nos olhos é um hábito que os cães adquiriram com a domesticação.
Na Universidade de Helsinki, na Finlândia, cães desviaram o olhar de humanos que os encaravam com raiva. Seria um jeito, aprendido na evolução, de atenuar o conflito.
Na Universidade de Helsinki, na Finlândia, cães desviaram o olhar de humanos que os encaravam com raiva. Seria um jeito, aprendido na evolução, de atenuar o conflito.
A raça importa. Cães de cabeça curta, como pugs e buldogues, têm mais células ganglionares na retina e focam melhor no que está à frente, como os próprios tutores.
A raça importa. Cães de cabeça curta, como pugs e buldogues, têm mais células ganglionares na retina e focam melhor no que está à frente, como os próprios tutores.
Seja qual for a raça, dá para incentivar o contato visual com adestramento baseado em recompensas, usando comandos como “Olha para mim”.
Seja qual for a raça, dá para incentivar o contato visual com adestramento baseado em recompensas, usando comandos como “Olha para mim”.
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