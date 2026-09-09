Por que os gatos ficam “afofando” as coisas?

Afofar cobertores, almofadas e até os humanos é bastante comum entre os gatos. O famoso “amassar pãozinho” é um instinto que vem da infância.

Nas primeiras semanas de vida, o filhote amassa a mãe para estimular a circulação do leite e fazê-lo sair com mais facilidade na hora de mamar.

Mamar é prazeroso para o gato. Mesmo depois de desmamado, ele segue associando o gesto ao conforto e à segurança da infância.

“Comportamentos juvenis antes direcionados à mãe agora podem ser direcionados ao tutor”, diz Kristyn Vitale, especialista em comportamento animal.

Há outras hipóteses: gatos têm glândulas de odor nas patas e podem estar marcando território. Ou apenas alongando os músculos.