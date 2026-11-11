Por que os gatos gostam de entrar em caixas? Entenda os motivos
Muitos gatos ignoram o presente que chega pelo correio e preferem a caixa de papelão. Entrar, revirar, roer e dormir nela estão entre seus usos favoritos. A explicação soma vários motivos.
Muitos gatos ignoram o presente que chega pelo correio e preferem a caixa de papelão. Entrar, revirar, roer e dormir nela estão entre seus usos favoritos. A explicação soma vários motivos.
Memória de filhote: a gata costuma dar à luz num lugar quieto, seguro e, muitas vezes, fechado. Uma hipótese é que, adulto, o gato se lembre do espaço confinado como um lugar seguro.
Memória de filhote: a gata costuma dar à luz num lugar quieto, seguro e, muitas vezes, fechado. Uma hipótese é que, adulto, o gato se lembre do espaço confinado como um lugar seguro.
Instinto: na natureza, gatos buscam espaços pequenos e fechados para descansar, protegidos de ameaças como predadores. Também os usam para vigiar presas. Em casa, a caixa cumpre esse papel.
Instinto: na natureza, gatos buscam espaços pequenos e fechados para descansar, protegidos de ameaças como predadores. Também os usam para vigiar presas. Em casa, a caixa cumpre esse papel.
Estresse: num estudo com 19 gatos recém-chegados a um abrigo holandês, os que tinham uma caixa para se esconder se recuperaram do estresse sete dias antes dos que não tinham.
Estresse: num estudo com 19 gatos recém-chegados a um abrigo holandês, os que tinham uma caixa para se esconder se recuperaram do estresse sete dias antes dos que não tinham.
Calor: gatos gostam de ambientes quentinhos. O espaço fechado da caixa, ainda mais se for de papelão, um bom isolante, cria um ambiente aconchegante que ajuda a reter o calor do corpo.
Calor: gatos gostam de ambientes quentinhos. O espaço fechado da caixa, ainda mais se for de papelão, um bom isolante, cria um ambiente aconchegante que ajuda a reter o calor do corpo.
Curiosidade: o gato vê a casa como seu domínio e investiga qualquer mudança. Cheiro, formato e textura da caixa atraem sua atenção. No começo, ele vai fuçar cada parte dela.
Curiosidade: o gato vê a casa como seu domínio e investiga qualquer mudança. Cheiro, formato e textura da caixa atraem sua atenção. No começo, ele vai fuçar cada parte dela.
Território: gatos têm glândulas odoríferas no rosto. Ao esfregá-lo nas laterais da caixa, deixam seu cheiro e a marcam como parte de seu domínio, assim como o resto da casa.
Território: gatos têm glândulas odoríferas no rosto. Ao esfregá-lo nas laterais da caixa, deixam seu cheiro e a marcam como parte de seu domínio, assim como o resto da casa.
Brincadeira: a caixa vira brinquedo para arranhar, escalar, morder, roer e pular dentro. É uma forma de gastar energia e de se estimular física e mentalmente.
Brincadeira: a caixa vira brinquedo para arranhar, escalar, morder, roer e pular dentro. É uma forma de gastar energia e de se estimular física e mentalmente.
Cuidados: antes de dar a caixa ao gato, retire grampos e fitas adesivas, que são perigosos se mastigados. E não feche o animal dentro dela: isso pode gerar medo e angústia.
Cuidados: antes de dar a caixa ao gato, retire grampos e fitas adesivas, que são perigosos se mastigados. E não feche o animal dentro dela: isso pode gerar medo e angústia.
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