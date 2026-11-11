Cuidados: antes de dar a caixa ao gato, retire grampos e fitas adesivas, que são perigosos se mastigados. E não feche o animal dentro dela: isso pode gerar medo e angústia. Cuidados: antes de dar a caixa ao gato, retire grampos e fitas adesivas, que são perigosos se mastigados. E não feche o animal dentro dela: isso pode gerar medo e angústia.