Diante de uma ameaça da qual acha que não pode escapar, o gato com medo eriça os pelos e fixa o olhar. O melhor é se afastar e dar espaço a ele. Diante de uma ameaça da qual acha que não pode escapar, o gato com medo eriça os pelos e fixa o olhar. O melhor é se afastar e dar espaço a ele.