Por que os gatos podem ficar agressivos do nada?
Quando um gato calmo começa a morder ou arranhar de repente, quase sempre há um motivo bem definido. O problema é que nem sempre os humanos conseguem enxergá-lo.
Quando um gato calmo começa a morder ou arranhar de repente, quase sempre há um motivo bem definido. O problema é que nem sempre os humanos conseguem enxergá-lo.
A explicação mais comum é a dor. Gatos costumam esconder desconfortos, então o animal pode estar sofrendo há dias ou semanas antes de reagir.
A explicação mais comum é a dor. Gatos costumam esconder desconfortos, então o animal pode estar sofrendo há dias ou semanas antes de reagir.
Artrite, doenças dentárias, traumas e infecções são causas comuns de dor, sobretudo em gatos mais velhos. O bicho pode atacar ao ser tocado numa área dolorida.
Artrite, doenças dentárias, traumas e infecções são causas comuns de dor, sobretudo em gatos mais velhos. O bicho pode atacar ao ser tocado numa área dolorida.
Na agressividade redirecionada, o gato se estressa com cheiros, barulhos ou animais lá fora e, sem acesso à origem do problema, ataca quem está por perto.
Na agressividade redirecionada, o gato se estressa com cheiros, barulhos ou animais lá fora e, sem acesso à origem do problema, ataca quem está por perto.
Diante de uma ameaça da qual acha que não pode escapar, o gato com medo eriça os pelos e fixa o olhar. O melhor é se afastar e dar espaço a ele.
Diante de uma ameaça da qual acha que não pode escapar, o gato com medo eriça os pelos e fixa o olhar. O melhor é se afastar e dar espaço a ele.
Um novo pet, um novo morador ou um bebê podem despertar o territorialismo. Até um gato novo na vizinhança pode ser o gatilho, o que dá a impressão de ataque “do nada”.
Um novo pet, um novo morador ou um bebê podem despertar o territorialismo. Até um gato novo na vizinhança pode ser o gatilho, o que dá a impressão de ataque “do nada”.
Agressividade passageira é normal. Mas, se vier com mudança de apetite, perda de peso ou sinais de dor, ou ficar mais frequente e grave, o ideal é consultar o veterinário.
Agressividade passageira é normal. Mas, se vier com mudança de apetite, perda de peso ou sinais de dor, ou ficar mais frequente e grave, o ideal é consultar o veterinário.
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