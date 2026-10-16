Por que os gatos são tão territoriais?
Depois que a ninhada se desfaz, entre a sétima e a nona semana de vida, os gatos costumam levar vidas solitárias. Só se juntam para acasalar, competir por presas ou disputar território.
Depois que a ninhada se desfaz, entre a sétima e a nona semana de vida, os gatos costumam levar vidas solitárias. Só se juntam para acasalar, competir por presas ou disputar território.
Essa natureza é herança genética: o gato doméstico (Felis catus) descende do gato-selvagem do Oriente Próximo
(Felis lybica
), um animal extremamente antissocial e territorial.
Essa natureza é herança genética: o gato doméstico (Felis catus) descende do gato-selvagem do Oriente Próximo
(Felis lybica
), um animal extremamente antissocial e territorial.
O território é a região ao redor de onde o gato dorme. Pode chegar a várias dezenas (e até centenas) de metros, e depende muito de até onde ele precisa ir para achar comida.
O território é a região ao redor de onde o gato dorme. Pode chegar a várias dezenas (e até centenas) de metros, e depende muito de até onde ele precisa ir para achar comida.
Para um gato urbano, o território pode englobar várias casas e terrenos vizinhos. Por isso alguns têm várias casas na vizinhança: na cabeça deles, tudo aquilo lhes pertence.
Para um gato urbano, o território pode englobar várias casas e terrenos vizinhos. Por isso alguns têm várias casas na vizinhança: na cabeça deles, tudo aquilo lhes pertence.
A marcação é feita pelo cheiro: fezes e urina em lugares altos, arranhões (há glândulas entre as almofadas das patas) e esfregadas da cabeça em pessoas e móveis.
A marcação é feita pelo cheiro: fezes e urina em lugares altos, arranhões (há glândulas entre as almofadas das patas) e esfregadas da cabeça em pessoas e móveis.
Em disputas, os gatos costumam usar miados e gestos até que um recue. Brigas são incomuns, mas acontecem, sobretudo entre dois animais dominantes que não querem ceder espaço.
Em disputas, os gatos costumam usar miados e gestos até que um recue. Brigas são incomuns, mas acontecem, sobretudo entre dois animais dominantes que não querem ceder espaço.
Um gato novo em casa pode despertar o instinto territorial do antigo morador. Veterinários recomendam apresentá-los aos poucos, com uma barreira entre eles para se verem e se cheirarem.
Um gato novo em casa pode despertar o instinto territorial do antigo morador. Veterinários recomendam apresentá-los aos poucos, com uma barreira entre eles para se verem e se cheirarem.
Assine a Super