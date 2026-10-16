O território é a região ao redor de onde o gato dorme. Pode chegar a várias dezenas (e até centenas) de metros, e depende muito de até onde ele precisa ir para achar comida. O território é a região ao redor de onde o gato dorme. Pode chegar a várias dezenas (e até centenas) de metros, e depende muito de até onde ele precisa ir para achar comida.