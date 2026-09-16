Por que os gatos têm bigodes tão longos?
Os bigodes do gato não são pelos comuns. São vibrissas: órgãos sensoriais bem diferentes da pelagem que cobre o resto do corpo do animal.
Os bigodes do gato não são pelos comuns. São vibrissas: órgãos sensoriais bem diferentes da pelagem que cobre o resto do corpo do animal.
Enquanto os pelos normais servem para proteger e esquentar a pele, as vibrissas permitem que o gato sinta o formato e a textura das coisas ao redor.
Enquanto os pelos normais servem para proteger e esquentar a pele, as vibrissas permitem que o gato sinta o formato e a textura das coisas ao redor.
Na base de cada fio há folículos recheados de nervos. Sempre que a vibrissa esbarra em alguma coisa, eles mandam a informação direto para o cérebro.
Na base de cada fio há folículos recheados de nervos. Sempre que a vibrissa esbarra em alguma coisa, eles mandam a informação direto para o cérebro.
É como um radar tátil: ajuda o gato a caçar e a se movimentar à noite. Serve até para estimar se ele consegue passar por uma via estreita.
É como um radar tátil: ajuda o gato a caçar e a se movimentar à noite. Serve até para estimar se ele consegue passar por uma via estreita.
Os gatinhos nascem cegos e surdos. As vibrissas estão entre os primeiros órgãos sensoriais que eles desenvolvem para navegar o mundo.
Os gatinhos nascem cegos e surdos. As vibrissas estão entre os primeiros órgãos sensoriais que eles desenvolvem para navegar o mundo.
Talvez seja por isso que as vibrissas sejam tão avantajadas. E elas não ficam só no focinho: há vibrissas acima dos olhos, no queixo e nas patas.
Talvez seja por isso que as vibrissas sejam tão avantajadas. E elas não ficam só no focinho: há vibrissas acima dos olhos, no queixo e nas patas.
Comparados a outros animais, porém, os bigodes felinos nem são tão longos. Os da chinchila chegam a mais de um terço do tamanho do próprio corpo.
Comparados a outros animais, porém, os bigodes felinos nem são tão longos. Os da chinchila chegam a mais de um terço do tamanho do próprio corpo.
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