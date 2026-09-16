Talvez seja por isso que as vibrissas sejam tão avantajadas. E elas não ficam só no focinho: há vibrissas acima dos olhos, no queixo e nas patas. Talvez seja por isso que as vibrissas sejam tão avantajadas. E elas não ficam só no focinho: há vibrissas acima dos olhos, no queixo e nas patas.