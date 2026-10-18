Por que Vênus não tem lua? Novo estudo explica
Vênus não tem uma lua. Há duas possibilidades: o planeta nunca teve uma, ou um satélite se formou no passado, mas foi destruído ou se afastou e não voltou mais.
Vênus não tem uma lua. Há duas possibilidades: o planeta nunca teve uma, ou um satélite se formou no passado, mas foi destruído ou se afastou e não voltou mais.
A questão é que é difícil orbitar Vênus. O planeta leva 243 dias para completar uma volta em torno de si mesmo.
A questão é que é difícil orbitar Vênus. O planeta leva 243 dias para completar uma volta em torno de si mesmo.
Pela mecânica celeste, quando um satélite gira ao redor do planeta mais rápido do que o planeta gira em torno de si mesmo, ele tende a espiralar em direção ao planeta e se despedaçar.
Pela mecânica celeste, quando um satélite gira ao redor do planeta mais rápido do que o planeta gira em torno de si mesmo, ele tende a espiralar em direção ao planeta e se despedaçar.
Na Terra acontece o contrário: a rotação do planeta é tão rápida que a Lua se afasta de nós 3,8 cm por ano.
Na Terra acontece o contrário: a rotação do planeta é tão rápida que a Lua se afasta de nós 3,8 cm por ano.
Um estudo liderado pela Universidade da Califórnia em Riverside, publicado no The Astrophysical Journal, investigou em que condições uma lua semelhante à nossa sobreviveria em Vênus até hoje.
Um estudo liderado pela Universidade da Califórnia em Riverside, publicado no The Astrophysical Journal, investigou em que condições uma lua semelhante à nossa sobreviveria em Vênus até hoje.
Vênus precisaria completar uma rotação em cerca de 12 horas ou menos na época da formação do satélite: uma velocidade angular 486 vezes maior que a atual.
Vênus precisaria completar uma rotação em cerca de 12 horas ou menos na época da formação do satélite: uma velocidade angular 486 vezes maior que a atual.
Essa rotação rápida faria a lua migrar para longe do planeta no início, ganhando distância suficiente para não ser destruída mesmo depois que Vênus desacelerasse.
Essa rotação rápida faria a lua migrar para longe do planeta no início, ganhando distância suficiente para não ser destruída mesmo depois que Vênus desacelerasse.
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