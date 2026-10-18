Vênus não tem uma lua. Há duas possibilidades: o planeta nunca teve uma, ou um satélite se formou no passado, mas foi destruído ou se afastou e não voltou mais. Vênus não tem uma lua. Há duas possibilidades: o planeta nunca teve uma, ou um satélite se formou no passado, mas foi destruído ou se afastou e não voltou mais.