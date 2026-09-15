Psilocibina dos "cogumelos mágicos"
pode prevenir a dor causada pela quimioterapia
Para muitos pacientes de câncer, a dor não acaba com o tratamento. Mãos e pés em chamas, dormência e formigamento podem persistir por meses, mesmo com a remissão da doença.
Para muitos pacientes de câncer, a dor não acaba com o tratamento. Mãos e pés em chamas, dormência e formigamento podem persistir por meses, mesmo com a remissão da doença.
Essa dor é chamada de neuropatia periférica induzida pela quimioterapia. Ela atinge até 60% das pessoas tratadas com remédios à base de platina, usados contra tumores de ovário e pulmão.
Essa dor é chamada de neuropatia periférica induzida pela quimioterapia. Ela atinge até 60% das pessoas tratadas com remédios à base de platina, usados contra tumores de ovário e pulmão.
Não existe diretriz padrão para o problema. Médicos às vezes prescrevem duloxetina, um antidepressivo, mas estudos indicam que ela pode não funcionar contra a dor.
Não existe diretriz padrão para o problema. Médicos às vezes prescrevem duloxetina, um antidepressivo, mas estudos indicam que ela pode não funcionar contra a dor.
Agora, um estudo publicado na revista
Science
mostra que a psilocibina, um composto presente nos cogumelos alucinógenos, protegeu camundongos desse dano nos nervos.
Agora, um estudo publicado na revista
Science
mostra que a psilocibina, um composto presente nos cogumelos alucinógenos, protegeu camundongos desse dano nos nervos.
A quimioterapia trava a produção de energia nas mitocôndrias dos neurônios sensoriais. Sem energia, as terminações degeneram e desencadeiam a dor crônica.
A quimioterapia trava a produção de energia nas mitocôndrias dos neurônios sensoriais. Sem energia, as terminações degeneram e desencadeiam a dor crônica.
Duas doses de psilocibina, com uma semana de intervalo, eliminaram a hipersensibilidade dos animais — sem reduzir a eficácia da quimioterapia contra os tumores.
Duas doses de psilocibina, com uma semana de intervalo, eliminaram a hipersensibilidade dos animais — sem reduzir a eficácia da quimioterapia contra os tumores.
Os testes foram feitos em camundongos e em tecido nervoso de 29 pessoas. Um ensaio clínico ainda deve avaliar a substância em pacientes com câncer.
Os testes foram feitos em camundongos e em tecido nervoso de 29 pessoas. Um ensaio clínico ainda deve avaliar a substância em pacientes com câncer.
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