Para muitos pacientes de câncer, a dor não acaba com o tratamento. Mãos e pés em chamas, dormência e formigamento podem persistir por meses, mesmo com a remissão da doença. Para muitos pacientes de câncer, a dor não acaba com o tratamento. Mãos e pés em chamas, dormência e formigamento podem persistir por meses, mesmo com a remissão da doença.