Psilocibina dos "cogumelos mágicos" pode prevenir a dor causada pela quimioterapia

Para muitos pacientes de câncer, a dor não acaba com o tratamento. Mãos e pés em chamas, dormência e formigamento podem persistir por meses, mesmo com a remissão da doença.

Essa dor é chamada de neuropatia periférica induzida pela quimioterapia. Ela atinge até 60% das pessoas tratadas com remédios à base de platina, usados contra tumores de ovário e pulmão.

Não existe diretriz padrão para o problema. Médicos às vezes prescrevem duloxetina, um antidepressivo, mas estudos indicam que ela pode não funcionar contra a dor.

Agora, um estudo publicado na revista Science mostra que a psilocibina, um composto presente nos cogumelos alucinógenos, protegeu camundongos desse dano nos nervos.

A quimioterapia trava a produção de energia nas mitocôndrias dos neurônios sensoriais. Sem energia, as terminações degeneram e desencadeiam a dor crônica.

Duas doses de psilocibina, com uma semana de intervalo, eliminaram a hipersensibilidade dos animais — sem reduzir a eficácia da quimioterapia contra os tumores.

Os testes foram feitos em camundongos e em tecido nervoso de 29 pessoas. Um ensaio clínico ainda deve avaliar a substância em pacientes com câncer.