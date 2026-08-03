Quais DNAS foram encontrados no Santo Sudário?

O Sudário de Turim é um tecido de linho com a silhueta de um homem. Segundo a Igreja Católica, essa seria a mortalha fúnebre que envolveu o corpo de Jesus Cristo após a crucificação

Um novo estudo apresentou os resultados de uma nova análise genética do tecido, realizada com tecnologias avançadas de sequenciamento genômico.

O tecido contém várias linhagens de DNA humano, além de um microbioma composto por bactérias, fungos e outros microrganismos.

Também foram encontrados DNA de espécies vegetais cultivadas (como trigo, cenoura, milho e banana) e de animais domésticos (como bois, porcos, galinhas, cães e gatos) .

Os pesquisadores também encontraram DNA do coral-vermelho do Mediterrâneo, uma espécie endêmica da região.

Esses vestígios genéticos da fauna e da flora são compatíveis com contaminações relativamente recentes, ocorridas após o fim da Idade Média.

Os autores levantam a hipótese de que parte dessas trocas biológicas possa ter ocorrido em períodos de viagens de Marco Polo e Cristóvão Colombo.

Segundo os pesquisadores, tentar isolar o DNA humano original do tecido – que, segundo a tradição cristã, seria o de Jesus – é uma tarefa praticamente impossível

O estudo, porém, abre uma nova frente de investigação: reconstruir a longa trajetória do tecido antes de ele ser preservado pela Igreja.