Quais DNAS foram encontrados no Santo Sudário?

O Sudário de Turim é um tecido de linho com a silhueta de um homem. Segundo a Igreja Católica, essa seria a mortalha fúnebre que envolveu o corpo de Jesus Cristo após a crucificação O Sudário de Turim é um tecido de linho com a silhueta de um homem. Segundo a Igreja Católica, essa seria a mortalha fúnebre que envolveu o corpo de Jesus Cristo após a crucificação