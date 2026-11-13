Qual é a origem da superstição da sexta-feira 13?
A associação entre a sexta-feira 13 e o azar é relativamente recente. Segundo o pesquisador Steve Roud, a combinação foi inventada na Inglaterra vitoriana, no século 19.
A associação entre a sexta-feira 13 e o azar é relativamente recente. Segundo o pesquisador Steve Roud, a combinação foi inventada na Inglaterra vitoriana, no século 19.
Na mitologia nórdica, Loki foi o 13º convidado de um banquete de 12 deuses e causou a morte de Balder. Na Santa Ceia, Judas, o traidor, chegou por último e fechou o grupo em 13.
Na mitologia nórdica, Loki foi o 13º convidado de um banquete de 12 deuses e causou a morte de Balder. Na Santa Ceia, Judas, o traidor, chegou por último e fechou o grupo em 13.
O 12 é divisível por 6, 4, 3 e 2, e povos como os babilônios contavam em base 12. Já o 13 é primo e, na numerologia, é visto como sinal de desordem e infortúnio.
O 12 é divisível por 6, 4, 3 e 2, e povos como os babilônios contavam em base 12. Já o 13 é primo e, na numerologia, é visto como sinal de desordem e infortúnio.
A má fama da sexta vem em grande parte da Bíblia: foi numa sexta que Jesus foi morto, que Adão e Eva comeram o fruto proibido e que Caim assassinou Abel.
A má fama da sexta vem em grande parte da Bíblia: foi numa sexta que Jesus foi morto, que Adão e Eva comeram o fruto proibido e que Caim assassinou Abel.
Há quem diga que a origem é medieval: o rei Filipe IV da França teria mandado prender os templários em 13 de outubro de 1307. E a data teria caído numa sexta.
Há quem diga que a origem é medieval: o rei Filipe IV da França teria mandado prender os templários em 13 de outubro de 1307. E a data teria caído numa sexta.
Um dos responsáveis por consolidar a superstição foi Thomas W. Lawson, autor do romance Sexta-Feira 13, sobre um corretor de Wall Street que manipula o mercado.
Um dos responsáveis por consolidar a superstição foi Thomas W. Lawson, autor do romance Sexta-Feira 13, sobre um corretor de Wall Street que manipula o mercado.
A crença não é igual em todo lugar. Em alguns países que falam grego e espanhol, o dia do azar é a terça-feira 13. Na Itália, é a sexta-feira 17.
A crença não é igual em todo lugar. Em alguns países que falam grego e espanhol, o dia do azar é a terça-feira 13. Na Itália, é a sexta-feira 17.
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