Qual é a origem da superstição da sexta-feira 13?

A má fama da sexta vem em grande parte da Bíblia: foi numa sexta que Jesus foi morto, que Adão e Eva comeram o fruto proibido e que Caim assassinou Abel. A má fama da sexta vem em grande parte da Bíblia: foi numa sexta que Jesus foi morto, que Adão e Eva comeram o fruto proibido e que Caim assassinou Abel.