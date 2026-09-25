Quatro dicas para manter os exames médicos em dia

É fácil esquecer os exames na correria. Use o Google Calendar para criar lembretes periódicos. Quem tem mais de 40 anos deve fazer check-up anualmente; os jovens, a cada dois ou três anos. É fácil esquecer os exames na correria. Use o Google Calendar para criar lembretes periódicos. Quem tem mais de 40 anos deve fazer check-up anualmente; os jovens, a cada dois ou três anos.