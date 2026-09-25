Quatro dicas para manter os exames médicos em dia
Se você nunca fez um check-up, procure um clínico geral. Ele vai perguntar sobre sua rotina e seu histórico familiar, além de ouvir possíveis queixas.
Se você nunca fez um check-up, procure um clínico geral. Ele vai perguntar sobre sua rotina e seu histórico familiar, além de ouvir possíveis queixas.
Os exames de rotina mais pedidos incluem hemograma completo, glicemia, eletrocardiograma e exame de urina. Dependendo da avaliação, o clínico pode encaminhar você a um especialista.
Os exames de rotina mais pedidos incluem hemograma completo, glicemia, eletrocardiograma e exame de urina. Dependendo da avaliação, o clínico pode encaminhar você a um especialista.
Os exames específicos variam com idade, sexo e necessidades. O papanicolau é indicado quando a mulher inicia a vida sexual; a mamografia, a partir dos 40. Homens acima dos 45 devem dosar o PSA.
Os exames específicos variam com idade, sexo e necessidades. O papanicolau é indicado quando a mulher inicia a vida sexual; a mamografia, a partir dos 40. Homens acima dos 45 devem dosar o PSA.
Guarde os exames de anos anteriores, mesmo que haja outros mais recentes. Anote a data e mantenha-os em uma pasta física ou virtual: isso permite ao médico avaliar a evolução da saúde.
Guarde os exames de anos anteriores, mesmo que haja outros mais recentes. Anote a data e mantenha-os em uma pasta física ou virtual: isso permite ao médico avaliar a evolução da saúde.
É fácil esquecer os exames na correria. Use o Google Calendar para criar lembretes periódicos. Quem tem mais de 40 anos deve fazer check-up anualmente; os jovens, a cada dois ou três anos.
É fácil esquecer os exames na correria. Use o Google Calendar para criar lembretes periódicos. Quem tem mais de 40 anos deve fazer check-up anualmente; os jovens, a cada dois ou três anos.
Na consulta, avise sobre mudanças de saúde que você percebeu recentemente. Sinais aparentemente sem ligação entre si podem ajudar a fechar um quadro clínico.
Na consulta, avise sobre mudanças de saúde que você percebeu recentemente. Sinais aparentemente sem ligação entre si podem ajudar a fechar um quadro clínico.
Evite interpretar os resultados dos exames sozinho. Algo que parece preocupante pode, na verdade, ser comum e tratável. Marque um retorno com o médico.
Evite interpretar os resultados dos exames sozinho. Algo que parece preocupante pode, na verdade, ser comum e tratável. Marque um retorno com o médico.
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