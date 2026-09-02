Quem amacia as chuteiras dos jogadores antes de um jogo importante?
Amaciar chuteira não é frescura, e o método muda com o tamanho — leia-se orçamento — do clube. Vai do improviso a máquinas dedicadas.
Amaciar chuteira não é frescura, e o método muda com o tamanho — leia-se orçamento — do clube. Vai do improviso a máquinas dedicadas.
O jeito mais comum é o alargador de sapatos: moldes de madeira ou metal com formato de pé, que ficam dentro da chuteira por alguns dias.
O jeito mais comum é o alargador de sapatos: moldes de madeira ou metal com formato de pé, que ficam dentro da chuteira por alguns dias.
Clubes grandes têm equipamentos mais sofisticados, como o vaporizador: um caixote em que calor e umidade amaciam os calçados em minutos.
Clubes grandes têm equipamentos mais sofisticados, como o vaporizador: um caixote em que calor e umidade amaciam os calçados em minutos.
Há também fornos feitos para chuteiras. Sem vapor, o calor lacea o material e o calçado não sai molhado — uma boa para quem joga no frio.
Há também fornos feitos para chuteiras. Sem vapor, o calor lacea o material e o calçado não sai molhado — uma boa para quem joga no frio.
O cuidado é do jogador e da equipe do roupeiro. Em times menores vale de tudo: há relatos de roupeiros calçando as chuteiras dos atletas.
O cuidado é do jogador e da equipe do roupeiro. Em times menores vale de tudo: há relatos de roupeiros calçando as chuteiras dos atletas.
Em casa, dá para usar secador ou água quente, mas com risco: as colas podem estragar e o couro natural encharca e racha depois de seco.
Em casa, dá para usar secador ou água quente, mas com risco: as colas podem estragar e o couro natural encharca e racha depois de seco.
O tema pesa no futebol feminino: uma pesquisa de 2023 mostrou que 82% das atletas europeias sentiam dores ao calçar chuteiras.
O tema pesa no futebol feminino: uma pesquisa de 2023 mostrou que 82% das atletas europeias sentiam dores ao calçar chuteiras.
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