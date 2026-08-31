Quem bebe café tem mais músculos e menos gordura, sugere estudo
O café já é associado a menor risco de diabetes tipo 2 e de doenças cardiovasculares. Um estudo sugere agora outro efeito: uma composição corporal mais saudável.
O café já é associado a menor risco de diabetes tipo 2 e de doenças cardiovasculares. Um estudo sugere agora outro efeito: uma composição corporal mais saudável.
A pesquisa analisou dados de 2.264 finlandeses, todos com 46 anos. A Finlândia é o país que mais consome café no mundo: 12 kg por habitante ao ano.
A pesquisa analisou dados de 2.264 finlandeses, todos com 46 anos. A Finlândia é o país que mais consome café no mundo: 12 kg por habitante ao ano.
Quem bebia café tinha, em média, menos gordura corporal e mais massa muscular esquelética — mesmo entre pessoas com IMC parecido.
Quem bebia café tinha, em média, menos gordura corporal e mais massa muscular esquelética — mesmo entre pessoas com IMC parecido.
Os que mais consumiam a bebida tinham menos aminoácidos de cadeia ramificada, moléculas ligadas à resistência à insulina e ao diabetes tipo 2.
Os que mais consumiam a bebida tinham menos aminoácidos de cadeia ramificada, moléculas ligadas à resistência à insulina e ao diabetes tipo 2.
Nos homens, mais café veio junto com testosterona mais alta e mais SHBG — a proteína que regula quanto hormônio fica livre e ativo no corpo.
Nos homens, mais café veio junto com testosterona mais alta e mais SHBG — a proteína que regula quanto hormônio fica livre e ativo no corpo.
Neles, porém, a testosterona livre estava mais baixa. Nas mulheres, o efeito foi menor: mais SHBG e menos testosterona ativa e livre no sangue.
Neles, porém, a testosterona livre estava mais baixa. Nas mulheres, o efeito foi menor: mais SHBG e menos testosterona ativa e livre no sangue.
O estudo é observacional: mostra associação, não relação de causa e efeito. Outros fatores podem estar por trás das diferenças observadas.
O estudo é observacional: mostra associação, não relação de causa e efeito. Outros fatores podem estar por trás das diferenças observadas.
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