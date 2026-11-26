Restrição de açúcar na infância está associada a envelhecimento
biológico
mais lento
O excesso de açúcar já foi ligado a doenças metabólicas, cardiovasculares e do fígado. Mas e o açúcar consumido na gestação e nos primeiros anos de vida?
O excesso de açúcar já foi ligado a doenças metabólicas, cardiovasculares e do fígado. Mas e o açúcar consumido na gestação e nos primeiros anos de vida?
Entre 1942 e 1953, durante e após a Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido racionou alimentos. Cada cidadão tinha uma cota limitada de itens como açúcar e doces.
Entre 1942 e 1953, durante e após a Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido racionou alimentos. Cada cidadão tinha uma cota limitada de itens como açúcar e doces.
A cota de açúcar para adultos era de cerca de 40 gramas por dia, o equivalente a 3 colheres. Com o fim das restrições, o consumo subiu rapidamente para 80 gramas diários.
A cota de açúcar para adultos era de cerca de 40 gramas por dia, o equivalente a 3 colheres. Com o fim das restrições, o consumo subiu rapidamente para 80 gramas diários.
Cientistas da Universidade Chinesa de Hong Kong analisaram dados de mais de 54 mil participantes do Biobanco do Reino Unido nascidos entre 1951 e 1956.
Cientistas da Universidade Chinesa de Hong Kong analisaram dados de mais de 54 mil participantes do Biobanco do Reino Unido nascidos entre 1951 e 1956.
Eles compararam quem passou ao menos parte dos primeiros mil dias de vida (da concepção aos dois anos) sob racionamento com quem viveu essa fase após o fim das restrições.
Eles compararam quem passou ao menos parte dos primeiros mil dias de vida (da concepção aos dois anos) sob racionamento com quem viveu essa fase após o fim das restrições.
Na meia-idade, exames de sangue estimaram a idade biológica pelo PhenoAge, indicador que combina a idade cronológica com nove biomarcadores sanguíneos.
Na meia-idade, exames de sangue estimaram a idade biológica pelo PhenoAge, indicador que combina a idade cronológica com nove biomarcadores sanguíneos.
O racionamento foi associado a um envelhecimento biológico mais lento. Quanto mais tempo sob a restrição, mais jovem a idade biológica. A diferença chegou a 5 meses.
O racionamento foi associado a um envelhecimento biológico mais lento. Quanto mais tempo sob a restrição, mais jovem a idade biológica. A diferença chegou a 5 meses.
Esse grupo também teve menor risco de catarata e de doença renal. Não houve associações significativas com glaucoma, degeneração macular, osteoporose ou demência.
Esse grupo também teve menor risco de catarata e de doença renal. Não houve associações significativas com glaucoma, degeneração macular, osteoporose ou demência.
O estudo, publicado na Nature Communications, aponta uma associação, mas não conseguiu determinar os mecanismos biológicos por trás dela. Isso ainda precisa ser investigado.
O estudo, publicado na Nature Communications, aponta uma associação, mas não conseguiu determinar os mecanismos biológicos por trás dela. Isso ainda precisa ser investigado.
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