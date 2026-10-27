Onde seria a estrela de um novo estado na bandeira do Brasil?
A posição das estrelas na bandeira do Brasil não é aleatória. Ela reproduz o céu do Rio de Janeiro em 15 de novembro de 1889, dia da proclamação da República.
A posição das estrelas na bandeira do Brasil não é aleatória. Ela reproduz o céu do Rio de Janeiro em 15 de novembro de 1889, dia da proclamação da República.
Mas um carioca de 1889 não veria aquele céu: as estrelas da bandeira correspondem às 8h30 da manhã, quando a luz do Sol ofuscava todas elas.
Mas um carioca de 1889 não veria aquele céu: as estrelas da bandeira correspondem às 8h30 da manhã, quando a luz do Sol ofuscava todas elas.
Cada estado é uma estrela.
O Cruzeiro do Sul reúne SP, RJ, MG, BA e ES. Escorpião representa o Nordeste (exceto a Bahia), e o Triângulo Austral, os três estados do Sul.
Cada estado é uma estrela.
O Cruzeiro do Sul reúne SP, RJ, MG, BA e ES. Escorpião representa o Nordeste (exceto a Bahia), e o Triângulo Austral, os três estados do Sul.
E um estado novo? Segundo a lei 8.421, de 1992, ele também teria de corresponder a uma estrela do céu de 15 de novembro de 1889. E há muitas disponíveis.
E um estado novo? Segundo a lei 8.421, de 1992, ele também teria de corresponder a uma estrela do céu de 15 de novembro de 1889. E há muitas disponíveis.
Poderia ser outra estrela de Hidra, entre Acre e Mato Grosso do Sul, ou uma de Cão Menor, ao lado do Amazonas. Com uma constelação nova, como Leão, o estado talvez ficasse acima da faixa.
Poderia ser outra estrela de Hidra, entre Acre e Mato Grosso do Sul, ou uma de Cão Menor, ao lado do Amazonas. Com uma constelação nova, como Leão, o estado talvez ficasse acima da faixa.
A escolha também pode ter simbolismo. O Distrito Federal é uma estrela de Oitante porque, ao observá-la no céu, temos a impressão de que todas as outras giram em torno dela.
A escolha também pode ter simbolismo. O Distrito Federal é uma estrela de Oitante porque, ao observá-la no céu, temos a impressão de que todas as outras giram em torno dela.
A nova estrela teria um dos cinco tamanhos do padrão, do menor (só o Distrito Federal) ao maior. Sem novos estados à vista, a curiosidade vai ter que esperar.
A nova estrela teria um dos cinco tamanhos do padrão, do menor (só o Distrito Federal) ao maior. Sem novos estados à vista, a curiosidade vai ter que esperar.
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