Seu cérebro muda quando você passa a noite sem dormir
Virar a noite não causa só olheiras e mau humor. Um estudo na revista PLOS Biology mostra que a privação de sono muda algo mensurável dentro do cérebro.
Virar a noite não causa só olheiras e mau humor. Um estudo na revista PLOS Biology mostra que a privação de sono muda algo mensurável dentro do cérebro.
Cada conversa, pensamento ou aprendizado exige que os neurônios troquem informações. Isso acontece nas sinapses, onde uma célula nervosa sinaliza a outra.
Cada conversa, pensamento ou aprendizado exige que os neurônios troquem informações. Isso acontece nas sinapses, onde uma célula nervosa sinaliza a outra.
Pela hipótese da homeostase sináptica, as sinapses ficam mais fortes e numerosas quando estamos acordados. O sono seria o período de reduzir esse excesso.
Pela hipótese da homeostase sináptica, as sinapses ficam mais fortes e numerosas quando estamos acordados. O sono seria o período de reduzir esse excesso.
As evidências vinham de moscas-da-fruta e camundongos. Agora foram 40 adultos saudáveis: metade dormiu entre os exames, a outra ficou 28,5 horas sem dormir.
As evidências vinham de moscas-da-fruta e camundongos. Agora foram 40 adultos saudáveis: metade dormiu entre os exames, a outra ficou 28,5 horas sem dormir.
Com ressonância magnética, os cientistas mediram a SV2A, proteína usada como marcador das sinapses, nos voluntários. Ela subiu no hipocampo e no tálamo, entre outras regiões.
Com ressonância magnética, os cientistas mediram a SV2A, proteína usada como marcador das sinapses, nos voluntários. Ela subiu no hipocampo e no tálamo, entre outras regiões.
Mas mais conexões não quer dizer cérebro melhor. O aumento indica que o órgão seguiu trabalhando e acumulando atividade que o sono costuma regular.
Mas mais conexões não quer dizer cérebro melhor. O aumento indica que o órgão seguiu trabalhando e acumulando atividade que o sono costuma regular.
Os autores ressaltam limites: a SV2A é só uma pista indireta das sinapses, e o estudo mediu uma privação curta, não os efeitos de anos dormindo mal.
Os autores ressaltam limites: a SV2A é só uma pista indireta das sinapses, e o estudo mediu uma privação curta, não os efeitos de anos dormindo mal.
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